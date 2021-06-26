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試用期總被「主管偷翻電腦」 女員工無奈：都會這樣嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友無奈分享，自己最近新進一間公司，卻在某天發現，主管會在自己上廁所時偷看他的電腦。 圖／ingimage
一名網友無奈分享，自己最近新進一間公司，卻在某天發現，主管會在自己上廁所時偷看他的電腦。 圖／ingimage

許多公司會利用Line來聯絡或佈達工作事項，但日前便有一名網友無奈分享，自己最近新進一間公司，還在試用期間，也因為這間公司通常也是通過Line通知和回報事項，所以Line都會隨時在電腦上登入，而卻在某天發現，主管會在自己上廁所時偷看他的電腦，看看自己在上班在做什麼事，主管這樣的舉動也不禁讓他無奈詢問「有人的公司主管會這樣嗎？

原PO在女孩板上分享，發現主管會趁自己去上廁所時，看自己上班時都在做什麼事，原PO也說明，主管如果要看其實也沒意見，但是這間公司群組每天都公佈一些事情要求在Line上回報，所以電腦也掛著Line，而主觀這樣的行為讓自己感覺隱私受到侵犯，有點不舒服，便想藉此詢問網友「有人的公司主管會這樣嗎？還是有其他更奇葩的事？」

此文一出，便有不少網友貼心提醒，「應該知道公司MIS可以監聽你電腦上所有的通訊吧？對，所有的」、「樓上說的對，電腦是公司的，就不要以為操作時能有隱私」、「公司電腦上不要放私人訊息，不然好可怕」、「公司資訊部都嘛直接看」。

更有許多網友建議原PO，「為什麼不設密碼保護？」、「還是你line回報就用手機就好」、「離開座位至少登出賴吧，如果你在意的是這個」、「 line帳號就先登出啊」、「後來我就把電腦上螢幕保護鎖了」。

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