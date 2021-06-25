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面試被問「待業原因」怎應對？過來人曝經驗談

聯合新聞網 / 綜合報導
受本土疫情影響，使多數公司及企業都受到影響，更讓許多人想轉行或是要找新工作的人求職不順利。 圖／ingimage
受本土疫情影響，使多數公司及企業都受到影響，更讓許多人想轉行或是要找新工作的人求職不順利。 圖／ingimage

國內新冠疫情持續，使多數公司及企業都受到影響，更讓許多人想轉行或是要找新工作的人求職不順利，因而出現待業的空窗期。對此，便有網友好奇，若因此待業太久，「在面試時受到質疑該怎麼回答？」

原PO在Dcard上面發文詢問，「現在疫情是否大家待業比較久？」並說明自己若面試被問到待業期間都在幹什麼，要用什麼理由去回覆會比較妥當。原PO舉例，「如果用照顧家人或考證照這樣講有幫助嗎？還是待業超過半年，不論怎麼解釋，都是一定會被扣分？」

此文一出，便有許多職場老鳥跳出來解釋「覺得誠實說即可，因為你永遠也不知道面試你的主管是如何解讀你的理由。當然大家待業的原因有很多，我想表達的是其實誠實回答再包裝一下就可以了，因為不管怎樣都是看主管怎麼解讀，就算包裝得冠冕堂皇、很合理，也可能被主管覺得你不夠真誠」。

但也有網友紛紛說明自己的經驗談「當初面試的時候也是這麼想的，但變數太多了不如做自己，態度正確、誠懇即可，而且負責任比很多事情重要，自己有幾兩重，時間會說明」、「原本就不可能討好所有面試人員，如果說實話無緣也就算了，總會有更適合的」、「本人我之前就是待業太久，寫履歷的時候就謊報，等到錄取需要勞保異動明細的時候真的是欲哭無淚」。

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