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想選AZ疫苗還是莫德納？ 北市預約系統將標示

想進科技業但不想燒腦 他求問該怎麼做遭笑「別出來亂」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友感嘆自己「不喜歡做專題時設計IC時的頻繁燒腦」，加上他不會向其他同學請教，再這樣下去畢業後可能得去系統廠打雜或是考國營事業了。此話一出被許多人笑稱「不想燒腦，我也不知道能做什麼」。 聯合報系資料照片
網友感嘆自己「不喜歡做專題時設計IC時的頻繁燒腦」，加上他不會向其他同學請教，再這樣下去畢業後可能得去系統廠打雜或是考國營事業了。此話一出被許多人笑稱「不想燒腦，我也不知道能做什麼」。 聯合報系資料照片

想進科技業除了要有相關背景知識，交際也成了不可缺少的因素之一？有網友表示自己近期準備考研究所，但考量自己「不喜歡做專題時設計IC時的頻繁燒腦」，加上他在班上像個邊緣人、不會向其他同學請教，感嘆再這樣下去畢業後可能得去系統廠打雜或是考國營事業了。此話一出被許多人笑稱「不想燒腦，我也不知道能做什麼」。

一名準備考研究所的網友在批踢踢發文表示，大學時期自己喜歡知識類型的課程，但不喜歡專題設計時的燒腦課程，考試時也時常抓不到重點，讓他覺得最「致命」的弱點是自己不擅長與同學互動，無法及時向同學請教課業上的問題，讓他無奈表示再這樣下去「就算隨便念再去系統廠打雜最後還是會G吧」，只好詢問網友是要繼續苦撐還是要直接考國營。原PO這樣的性格與志向不禁讓網友表示：「不交際無所謂，但不燒腦就不可能了。」

一派網友建議原PO考國營，但認為原PO的性格才是主因，「若考量不善交際而考國營，則很奇怪，因為科技業比國營更不重視交際這塊。」網友指出不善交際、不想思考，卻不願意多花時間加強自己，這才是影響他未來的最大阻礙。「不善交際建議在家裡，別出來亂。」也有人安慰道：「科技業流動很高，人際關係順其自然，不要當個機車的人就好。」

另一派網友認為，就算不善交際也沒關係，不過沒有科技相關職業是不燒腦的，直指「不帶腦就別進科技業了，最多去工研院吧」。更多人直指原PO「懶或笨在哪都混不下去吧」、「不愛交際蠻正常的，不動腦是還能幹嘛」，推薦原PO可以去念個博士，或者乾脆去當作業員。

科技業 工程師 求職 研究所

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