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好友推薦進同公司…她驚「感覺突然變了」 引過來人吐真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女友失業，在好友推薦下進了同公司工作，但之後好友態度突然轉變，甚至對她冷嘲熱諷，令她相當難過。示意圖／ingimage授權
一位女友失業，在好友推薦下進了同公司工作，但之後好友態度突然轉變，甚至對她冷嘲熱諷，令她相當難過。示意圖／ingimage授權

在新冠肺炎疫情影響下，許多人工作、生計都受到很大的衝擊。一位女網友表示，自己因疫情影響只能吃老本，幸好在好友推薦下進了同公司同單位任職，上班時朋友會讓她搭便車，原PO負責買早餐。但後來不知為何，朋友的態度突然大轉變，甚至會冷嘲熱諷，令她困擾。貼文引熱議，有過來人感嘆留言「朋友不能當同事啦」。

一位女網友在《Dcard》工作板以「與朋友同公司後感覺突然變了」為題發文，表示自己受到疫情影響沒有工作，「在台北的老本也快沒了」，後來透過好友的介紹進了同公司同單位共事，特別的是工作單位只有自己及好友是女性，其他都是男同事，讓原本就怕生的她，覺得幸好有好友在同單位一起工作。

原PO表示，自己原是通勤族，因兩人住的近，好友主動提出可以共乘上下班，就由原PO負責買早餐，初期一切都覺得不錯，在公司氣氛佳、朋友待人也好，工作上有疑問，朋友也會提供協助。

可是後來不知什麼原因，朋友態度突然大轉變，不是冷淡就是當沒聽見不回應，也以自己不吃早餐、要載家人等理由，表示以後早餐不用買她的，也不方便載原PO上班，但原PO卻從別人的聊天內容得知，好友的車並沒有載人，看來只是拒絕再讓原PO共乘。

之後，連其他同事和原PO說話，朋友都會插話將同事支開，甚至開始向同事冷嘲熱諷地說原PO做事不流利、講話沒重點，還把原PO的私事當成玩笑在說。

原PO表示，雖然朋友態度冷淡，但對於朋友不會處理上層交辦的報告，自己仍是幫忙完成，但朋友卻跟上層說是她自己完成的，原PO本想說算了，本就不是自己的業務，就不必計較了，但後來卻發現自己電腦中的原始檔消失了！令原PO感覺相當不舒服。

兩人相處為何變成這模式，原PO表示自己也是滿頭問號。此後，只要是其他同事在和朋友聊天，自己都不會去參與，即使被點名也是笑笑不答，「現在在單位自動換成了靜音模式」，避免互動，有其他同事似乎也發覺異樣，討論後也找不出答案。工作氣氛變的彆扭，原PO表示有想過要換工作，「但已經有簽約要做滿一年，只能撐著」。

貼文引來許多過來人留言回應，直言「朋友不能當同事啦」、「職場上本來互相競爭，還有利益關係牽扯，怎麼可能友誼長存」、「上班同事，下班不認識」、「覺得朋友一起共事風險很高，我男友也問過我要去他們公司嗎，也是被我拒絕，我個人沒辦法接受跟男友或好友同公司，除非工作平常不會有往來，牽扯到利益都容易讓感情生變」、「朋友當同事有三種狀況：1.你被他捅、2.你被無視、3.你捅他」、「朋友不能當同事啦，但我個人經驗在職場的同事進而成為朋友，都是很真的友誼」。

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