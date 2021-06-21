面試時才看履歷？ 男困惑面試總因「履歷這點」被刷掉

聯合新聞網 / 綜合報導
受新冠疫情波及，許多人的工作都受影響，也因正逢六月大學畢業季，許多職場新鮮人在求職時也面臨困難。 圖／ingimage
受新冠疫情波及，許多人的工作都受影響，也因正逢六月大學畢業季，許多職場新鮮人在求職時也面臨困難。 圖／ingimage

受新冠疫情影響，許多人的工作都受波及，也因正逢六月大學畢業季，許多職場新鮮人在求職時也面臨困難，對此便有一位網友分享，自己投履歷後，很幸運的收到面試通知，但沒想到因為「兵役的問題」讓他一進公司面試就馬上被刷掉。

原PO在PTT的八卦板上發文說明，自己的朋友最近才剛畢業，兵役問題還沒有解決，但想說當兵之前先去上個班，上網投履歷的時候就有寫兵役還未解決，結果一堆公司都叫他去面試，沒想到去面試之後，卻又有一堆公司直接說「兵役沒有解決不錄取」，讓原PO不禁想問「面試官是不是都面試才開始看履歷？」

此文一出，就有網友貼出自身經歷表示「去面試公司時，面試人員拿著印好的履歷來看，結果竟然說『我這樣看下來你比較適合去做XXX』，還有連年紀都沒搞清楚說『你才XX歲喔？太年輕了吧』，現場直接一片尷尬，為什麼會當場才開始看履歷…在職中還請特休去面試這種公司真的超想黑的」。

但也有很多留言紛紛回應表示，「現在很多這種的，急缺人，先來再說，沒時間在那一個一個看」、「說什麼人資現在看履歷8秒一張，實際上就是亂看，學歷先看完然後叫你來，喔不符合，掰」、「很多真的只看學歷就要你過去」、「以我的經驗來說，會先看履歷的公司比較好的機率高些」、「人資不專業的情況，你也別想說被壓榨時能申訴什麼」。

面試 履歷 疫情 求職 PTT

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