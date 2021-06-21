他喊月薪5萬以下工作是垃圾 網轟爆：阿你薪資單勒？

各行各業所需技能不同，收入也不盡相同，不過每個行業都是維持社會運作的重要角色之一。有網友抱怨，「月薪五萬以下的工作都是垃圾免洗筷，一旦做了這些工作，就代表你是後段班的人」，他的論點遭到許多網友抨擊，有人直言「正常上下班月薪5萬以下VS爆肝加班換來年薪百萬，我當然選前者，把人生奉獻給工作太可悲」。

有網友在論壇Dcard發文表示，「我認為月薪五萬以下的工作都是垃圾免洗筷，明明一堆人年薪可以破百也就是月入七萬多（14個月），為什麼你不去做這些可以破百的工作，而去屈就五萬以下的工作？」

該網友說，一旦做了這些工作，就代表是後段班的人，「你差了年收百萬的人一等，說明你這輩子就是這樣而已。所以不要小看自己，第一份工作就是要找五萬以上，沒有的話通通不要做，這些老闆狗眼看人低，不要去迎合這些人老闆」。

對此，多數網友都無法認同，有網友留言「根本就是你這種人拉低台灣薪資水準吧」、「所以你的薪資單呢？」、「光有這個高人一等的想法我就覺得好笑了，別人的人生輪不到你說嘴吧？別人月薪5萬以下怎麼了？是吃到你家的米，還是用到你家的電了？」

還有網友表示，「我做過一個月入十萬的工作，剛出社會我也是做領2-3萬的工作，但我不會有跟你一樣的想法，也不會認為領不到五萬的工作就是你所謂什麼垃圾免洗筷！」他認為每個人都需要獲得內心真正想要過的生活，況且有很多很厲害的工作即使不到五萬，也非常讓人敬佩跟尊重。