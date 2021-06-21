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一個月沒生意！員工「不想領老闆養老金」自提留職停薪

聯合新聞網 / 綜合報導
國內肺炎疫情嚴峻，政府下達三級警戒狀態，各行各業都受到影響，百業蕭條慘澹經營。記者許正宏／攝影
國內肺炎疫情嚴峻，政府下達三級警戒狀態，各行各業都受到影響，百業蕭條慘澹經營。記者許正宏／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，全台實施第三級防疫警戒，各行各業都大受影響，幾乎只能啃老本過活。有開店的老闆表示，自家員工非常貼心，竟主動要求留職停薪，只因「不好意思領老闆的養老金」，讓他大讚「員工太佛心，疫情後再加薪！」

有網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，員工近日主動要求留職停薪，並表示他們都有領到紓困金，可以靠紓困金度過一陣子，加上公司的打掃內務也都做完了，希望能與老闆共體時艱，否則都以老闆養老金發薪水也讓他們感到不好意思。

有網友分享，自家員工自提留職停薪。圖／取自臉書
有網友分享，自家員工自提留職停薪。圖／取自臉書

該網友表示，我的員工太佛心、太貼心了，直呼「疫情後要再一起加油加薪」。他也說，受到疫情影響，收入也斷斷續續，他平時也都盡力對員工好，如免費供應三餐、早上遲到不計較，不只「歡迎員工到公司吃早餐，中餐都是有肉有菜的，下班有的員工需要，我也會備好愛心便當讓他們帶回去」，他強調「我把他們當成我的小孩看待」。

該網友說，「員工對公司很認真負責，案子我都很放心交給他們，像一家人一樣，而且留職停薪這件事也不是今天才決定，剛升三級時員工就跟我討論了，當時我是說最好不要啦，我寧願自己勒緊一點，只是一個月來完全沒有生意，員工心裡覺得過意不去才在今天提出，闆娘我不會忘記我的承諾」。

其他網友則留言「我相信有好老闆才有好員工」、「相信您對員工一定很好，員工才會如此！恭喜您有一群好員工，也恭喜員工有一位好老闆」、「帶人要帶心！恭喜您帶人成功」。

還有網友表示，「跟我以前遇過的老闆娘完全相反，所以妳的員工是自願留職停薪也要待在妳身邊，我以前待的資訊公司是員工全部換過一輪又一輪」、「回想起我的前老闆，他掉進十八層地獄可能還嫌不夠啊！」

疫情 新冠肺炎 薪水

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