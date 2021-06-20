女發燒請病假竟遭公司開除 網嘆：時機敏感

疫情期間，身體若出現不適症狀難免令身邊親友、同事人心惶惶。近日一名女網友發文吐露心酸，她表示最近身體出現發燒、腸胃不適的症狀，求診後醫院認定並未有呼吸道症狀。該網友跟公司反映需請假休養後，公司同意後又傳訊息告知「不用來上班」，讓她相當傻眼，貼文引起網友熱議。

原PO在Dcard發文「因為病假發燒被開除」，她在文中說明自己6月15號出現發燒症狀，跟公司請假後趕緊就醫，「沒有其他呼吸道症狀又適逢經期」，診所判定應為經期發燒，建議轉診婦科與在家休息。原PO跟公司稟報後，公司建議她去接受快篩，但因快篩站為高風險地區，且醫生叮囑要在家休息，「公司表示了解，給我七天假在家休息。」

沒想到原PO17日上午開始腸胃不適，回診後醫生認為應是單純腸胃炎。原PO如實跟公司回報，也承諾「有發燒等現象會立刻回報並且篩檢」。沒想到公司隔日「又打電話跟我說店裡大家因為我發燒人心惶惶」，拜託原PO趕快去篩檢。原PO更不滿指出，「還要面對老闆的質疑，懷疑我是不是為了放假才亂請病假。」

在公司不斷施壓下，原PO下午立刻去醫院篩檢，「到醫院快篩時只有上午場而錯過，承諾18號早上會去，公司說好。」沒想到晚上公司傳訊息告知「不用來上班」，讓原PO感到相當無辜與不滿，「到現在也還沒有回覆我到底還需不需要去快篩，大老闆的正面回覆也沒有等到，感覺只想用錢了事。」一連串事件令原PO無奈直呼「沒想到請個病假直接被放生」。

原PO補充，至今仍未收到公司的後續回覆，讓她感嘆「沒想到請個病假直接被放生」。圖／取自 Dcard

貼文一出引起熱議，有網友指出公司要顧及其他員工也十分為難，「可能疫情期間比較敏感一點，但是至少老闆願意給你一個月的薪資，還願意開非自願離職證明書，就勝過很多老闆了」、「我現在因為疫情也是強迫休無薪假，更慘，有工作卻要強迫休假也沒有比較好」、「爽拿一個月的薪水不好嗎？」、「多的是不給錢叫你滾的，真的要知足，尊嚴不要管錢才是真的」。

也有許多網友為原PO抱不平，「願意給一個月薪水當然很好，但不代表公司這樣直接辭退原PO就沒毛病好嗎？如果一開始請病假就有取得公司的同意，事後公司卻反過來說要辭退？我不覺得這是一個好公司的處理方式」、「「爭取自身工作權，一定要拿到非自願離職，公司這樣做實在不妥。妳可以申請失業補助，公司還會被勞動稽查」。