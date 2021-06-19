資格不合硬投履歷會上嗎？過來人曝「職場新鮮人求職法」

國內新冠肺炎疫情嚴峻，防疫三級警戒已經延長至本月28日，許多公司企業都因疫情考量，暫停招攬新人的計畫，或是將面試改為利用視訊功能的線上面試，以避免不必要的接觸。對此，便有一名最近在求職的網友分享，自己在連假期間雖有投了不少履歷到各家公司，事後才發現自己資格不符，沒想到今日卻突然收到公司的電話通知，便想藉此詢問網友「想請問有相關經驗的人，資格不符也應徵上的嗎？」

原PO在Dcard上以「應徵資格不符，但投了履歷」為題說明，自己目前正在求職，近期投了不少份職缺，但普遍都只有提供自傳跟學歷，今天卻突然收到某公司傳來的信件，希望原PO能填寫對方的履歷表，但卻突然發現自己的工作年資及證照要求不符，原本就不打算報名了。

但沒想到當天下午對方公司卻撥了兩通電話，在通話中原PO向對方坦言，因自己資歷不符所以沒有才回信，而此時對方卻告訴她沒關係，希望她照樣回傳履歷。對此，原PO變生怕自己若真的錄取後，能力不夠，便感到相當忐忑，想藉此發文詢問網友這種狀況是否常見。

此文一出，不少有經驗的網友便紛紛回應表示「試試看啊！上了到時候真的不行就離職」、「目前找到的工作當初也想找1-2年工作經驗的，我是應屆新鮮人，抱著先投再說的想法最後順利拿到offer」、「就算沒有經驗，建議網站上寫年資要求1-3年如果有喜歡的都投看看，反正投了妳也沒有損失，不要無經驗去投職稱有資深的職缺就好」。