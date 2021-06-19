快訊

中和環球購物中心有員工確診 今停業消毒、明恢復營業

美捐贈75萬劑、我購41萬劑莫德納疫苗 明天先後抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

資格不合硬投履歷會上嗎？過來人曝「職場新鮮人求職法」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名最近在求職的網友分享，自己在連假期間雖有投了不少履歷到各家公司，事後才發現自己資格不符，沒想到今日卻突然收到公司的電話通知。 圖／ingimage
一名最近在求職的網友分享，自己在連假期間雖有投了不少履歷到各家公司，事後才發現自己資格不符，沒想到今日卻突然收到公司的電話通知。 圖／ingimage

國內新冠肺炎疫情嚴峻，防疫三級警戒已經延長至本月28日，許多公司企業都因疫情考量，暫停招攬新人的計畫，或是將面試改為利用視訊功能的線上面試，以避免不必要的接觸。對此，便有一名最近在求職的網友分享，自己在連假期間雖有投了不少履歷到各家公司，事後才發現自己資格不符，沒想到今日卻突然收到公司的電話通知，便想藉此詢問網友「想請問有相關經驗的人，資格不符也應徵上的嗎？」

原PO在Dcard上以「應徵資格不符，但投了履歷」為題說明，自己目前正在求職，近期投了不少份職缺，但普遍都只有提供自傳跟學歷，今天卻突然收到某公司傳來的信件，希望原PO能填寫對方的履歷表，但卻突然發現自己的工作年資及證照要求不符，原本就不打算報名了。

但沒想到當天下午對方公司卻撥了兩通電話，在通話中原PO向對方坦言，因自己資歷不符所以沒有才回信，而此時對方卻告訴她沒關係，希望她照樣回傳履歷。對此，原PO變生怕自己若真的錄取後，能力不夠，便感到相當忐忑，想藉此發文詢問網友這種狀況是否常見。

此文一出，不少有經驗的網友便紛紛回應表示「試試看啊！上了到時候真的不行就離職」、「目前找到的工作當初也想找1-2年工作經驗的，我是應屆新鮮人，抱著先投再說的想法最後順利拿到offer」、「就算沒有經驗，建議網站上寫年資要求1-3年如果有喜歡的都投看看，反正投了妳也沒有損失，不要無經驗去投職稱有資深的職缺就好」。

疫情 面試 新冠肺炎 三級警戒

延伸閱讀

家人老愛拔插頭！她嘆「插座一直壞」超困擾 專家：電費有差

頻傳打疫苗後猝逝案例！ 醫曝「這2類人」不該打：身體難負荷

說明總統會見郭台銘、劉德音！總統府臉書竟斷訊 網：很掉漆

打疫苗後猝逝逾30例！ 醫分析數據揭「是巧合」：但很難接受

相關新聞

資格不合硬投履歷會上嗎？過來人曝「職場新鮮人求職法」

國內新冠肺炎疫情嚴峻，防疫三級警戒已經延長至本月28日，許多公司企業都因疫情考量，暫停招攬新人的計畫，或是將面試改為利用視訊功能的線上面試，以避免不必要的接觸。對此，便有一名最近在求職的網友分享，自己在連假期間雖有投了不少履歷到各家公司，事後才發現自己資格不符，沒想到今日卻突然收到公司的電話通知，便想藉此詢問網友「想請問有相關經驗的人，資格不符也應徵上的嗎？」

安心上工媒合 防疫工作占大宗

勞動部「安心即時上工計畫」放寬申請資格，台南市申請1782個職缺，以展館、園區、學校清潔和防疫工作為主，昨起公告媒合，媒...

疫情讓6萬職缺蒸發 大學線上推銷新鮮人

今年畢業季撞上國內新冠肺炎疫情，徵才企業在人力銀行網站展開「職缺下架潮」，一個月內有六萬個新鮮人工作機會蒸發，其中又以大...

台中安心上工 釋出1200個職缺

疫情衝擊經濟，影響打工族或減班勞工收入，台中市勞工局推動「安心即時上工計畫」，6月釋出1200個工作機會，中央已公告放寬...

網路不穩狂問「聽得到嗎？」人資曝6大視訊面試NG情境

「聽得到我聲音嗎？」他在網路不穩的家中遠距面試，頻頻發問確認連線狀況，最後讓企業主管問不下去；她分享自己的電腦螢幕並簡報...

疫情找嘸工作！台大生批「只能領24K卻想40K」 網反嗆：沒有同理心

新冠肺炎疫情嚴峻，重創各行各業，不少人因此失業，找不到工作。不過，近日就有一名台大男網友PO文表示，找不到工作99%是自己的問題，不要把失敗推託給疫情，意外掀起網友論戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。