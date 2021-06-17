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網路不穩狂問「聽得到嗎？」人資曝6大視訊面試NG情境

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
人資點出6項NG的視訊面試情況，包括頻問「聽得到嗎？」確認收訊、好友傳訊息干擾、搞錯鏡頭位置，另外是在家面試背景雜亂、衣著不正式，以及他人在面試期間入鏡。圖／ingimage
人資點出6項NG的視訊面試情況，包括頻問「聽得到嗎？」確認收訊、好友傳訊息干擾、搞錯鏡頭位置，另外是在家面試背景雜亂、衣著不正式，以及他人在面試期間入鏡。圖／ingimage

「聽得到我聲音嗎？」他在網路不穩的家中遠距面試，頻頻發問確認連線狀況，最後讓企業主管問不下去；她分享自己的電腦螢幕並簡報學經歷，偏偏好友狂傳LINE訊息來，惹得全場尷尬。

新冠肺炎第三級警戒持續，國內幾乎所有徵才企業都邀請求職者遠距面試，你也碰過上述問題嗎？

1111人力銀行提供徵才企業遠距面試服務，公關總監陳尹柔彙整各家人資主管提出的面試問題，最常見的NG情境是軟、硬體設備出狀況，如網路不穩、麥克風或音響沒開，或者找不到鏡頭，以致從頭到尾都沒正眼看人，影響面試官觀感。

此外，有些面試者暴露房間髒亂、衣著不正式或直接穿睡衣上陣，甚至有家中小孩、小貓入鏡，都會遭企業主管扣分。

這些問題都有解，她和104公共事務部協理張雅惠都說，強烈建議求職者預先熟悉面試設備，比如了解視訊軟體的介面等，並自行錄影模擬面試實況。

張雅惠說，面試時的穿著、化妝應比照實體面試，並把房間打造成面試空間，建議坐在白牆前，燈光也不宜太暗，立求背景整齊，別讓面試官分神。若真有突發狀況，比如要簽收終於送達的宅配包裹，可在面試前預先告知人資人員，相信多數人都能體諒。

好的履歷表才能帶來遠距面試機會。張雅惠坦言，新鮮人最常見的毛病就是「履歷都一樣」，一稿多投，描述籠統，無法凸顯個人與應徵工作的關聯。

她建議寫履歷時應對準目標職缺開出的條件，比如一家公司要找品牌公關，應具備議題操作等技能，求職者就要以此出發，呈現與此相關的比賽、實習、社團經驗。

陳尹柔說，企業人資至多花2.5分鐘看一份履歷，求職者若沒呈現自身特色，也不了解公司的產品、理念，很快就被列入淘汰區。

職缺大減讓新鮮人惶恐，銘傳大學前程規畫處處長王智立建議在這段「就業冰河期」好好準備，按求職目標準備兩到三份內容不同的履歷，否則投再多也難錄取。宅在家期間多蒐集企業資訊、了解產業動向，並往自己的心裡走，好好思考自己適合什麼樣的工作，釐清目標再出動。

面試 履歷表 求職

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