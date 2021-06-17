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疫情找嘸工作！台大生批「只能領24K卻想40K」 網反嗆：沒有同理心

聯合新聞網 / 綜合報導
一名台大男網友PO文表示，找不到工作99%是自己的問題，不要把失敗推託給疫情，意外掀起網友論戰。圖／ingimage
一名台大男網友PO文表示，找不到工作99%是自己的問題，不要把失敗推託給疫情，意外掀起網友論戰。圖／ingimage

新冠肺炎疫情嚴峻，重創各行各業，不少人因此失業，找不到工作。不過，近日就有一名台大男網友PO文表示，找不到工作99%是自己的問題，不要把失敗推託給疫情，意外掀起網友論戰。

這名台大男網友在《Dcard發文表示，找不到工作99%是自己的問題，連台積電這麼怕洩密的公司都採遠端面試，「不要把自己的失敗推託給疫情」。他認為找不到工作的人分為三類：第一是「大學／研究所太混」；第二是「沒有上進心」，寧可去投遞輕鬆又沒門檻的工作，憑什麼公司就要雇用你；第三則是「眼高手低」，明明自己只能領24K，卻幻想能找到40K的工作。

此外，原PO也給出四點建議，一、「好好寫履歷」，可參考網路上的履歷範本；二、「多投履歷」，多投，但不是亂投，順便增加面試經驗；三、「面試前看前輩經驗」，去面試前，網路找找那間公司應徵者的評論，至少知道面試會問哪些問題；四、「多面試」，一開始當然會容易緊張或失常，但當你面試十幾次的時候，你就能反射性的回答問題。

文章曝光後，掀起網友熱議，紛紛回應「真的不要再拿疫情當藉口說找不到工作了」、「怎麼可能找不到工作，自己眼高手低，認清自己的能力好嗎」、「機會是留給準備好還有積極的人，之前在美國，大家都說外國人很難找工作，但是真心想找的人，真的還是會找到」。

但也有網友指出，「不是每個求職者都台大畢業，站在高點看別人，沒有同理心，社會觀感不佳的」、「有時候努力也是沒有收穫的，將心比心吧」、「不要把社會想的那麼美好，不是大家的際遇都能跟你一樣」。

Dcard 失業 求職 台大 疫情

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