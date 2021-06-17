業績重創仍獲萬元「感謝奮鬥」 服務業員工驚喜：老闆好佛

防疫三級警戒持續中，民眾減少出門，餐廳禁止內用，使得服務業損失慘重。部分受創較深的公司，會要求員工共體時艱，藉由砍班、減薪降低虧損，但也有老闆反其道而行，即使這段期間無法賺錢，仍大方調薪、加發津貼讓員工安心，無形中也凝聚了向心力。

一名從事服務業的網友在網路論壇「Dcard」寫道，靠業績生存的他們，薪水受疫情影響必然變低，而令她意外的是，日前老闆突然宣布發1到3萬的鼓勵金給大家，並說雖然公司最近不好過，「但知道大家辛苦，也謝謝大家陪公司奮鬥」。發文者因此感動發文，「有人的老闆也跟我們老闆一樣佛的嗎？」

此貼文吸引到不少人分享公司的「佛心政策」，「老闆說大家都很辛苦，現在這個時期就是互相幫忙，不用擔心沒錢吃飯，努力撐過去，每人發2萬」、「總經理上個月底頒布特別津貼的公文，每人每個月都加幾千塊，我也覺得好佛，而且我上個月剛到職」、「我是製造業，因為公司業績爆表，今年5月的時候全體薪資上調5%」、「雖然我們公司沒有被疫情影響，但是老闆還是加了2000熊貓補貼餐費」。

有網友認為發文者的老闆很懂得經營公司之道，「妳老闆真的是好老闆，反向操作，讓員工對公司更有向心力，工作起來會比較有動力」。

但並非人人都能遇到好老闆，許多待遇縮水的網友只能大喊「羨慕」，「我們是直接砍班，還被威脅，只能去告老闆」、「前老闆直接把正職都改成部分工時」、「停班中，也沒端午獎金」、「我們只會共體時艱，沒有有福同享只有有難同當」、「直接被資遣，老闆還擺爛不處理」、「我們這邊是公司跟政府請補助，但不會多發薪水給員工，砍員工上班的時數，放假日子變多了。補助費用，拿起來補營業虧損的部分⋯」。