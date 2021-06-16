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曾參加「安心即時上工」無法再報名 民盼政府體恤基層

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
勞動部從去年即推「安心即時上工」政策，提供最長6個月的臨時職缺。圖／勞動部雲嘉南分署提供
勞動部從去年即推「安心即時上工」政策，提供最長6個月的臨時職缺。圖／勞動部雲嘉南分署提供

疫情衝擊百工百業，勞動部從去年即推「安心即時上工」政策，提供最長6個月的臨時職缺，但有不少去年曾參與計畫的民眾反映，今年政府規定不准去年有參加過的人報名，抱怨難道去年沒工作，今年就沒受疫情影響嗎？盼政府體恤基層百姓的實際情況。對此，台南市勞工局表示，確實有收到民眾陳情，已轉達給中央，初步了解勞動部有研議放寬，但尚未有結論。

台南市議員王家貞指出，她接到好幾名民眾陳情，表示去年順利申請到「安心即時上工」職缺，但今年政府卻規定要登記「安心即時上工」者，必須是去年未曾參與計畫的勞工；若去年曾上工達480小時或180天者，今年就不能再接受報名。

王家貞怒斥，今年疫情嚴峻，百業蕭條，嚴重衝擊所有勞工的生計，這微薄薪資是許多民眾繼續生存下去最大的支撐力，現在連這小小的收入機會都沒有，難道去年吃過飯，今年就可當神當仙不用吃飯了嗎？

勞工局表示，日前即有收到部分民眾也有類似情況，已反映給中央，目前了解勞動部有研議要放寬，但還沒有結論。

台南6月初有推出加碼版的安心上工，釋出200個名額支援市場防疫相關事宜，不限勞保及參與過勞動部安心即時上工職缺，時薪160元，每個月80小時，為期3個月，最高可領1萬2800元，只要設籍台南市的市民就可報名，目前已錄取完畢、全數上工。是否會再增加名額？勞工局表示，考量財源，還是會以勞動部「安心即時上工」職缺為主。

勞動部 疫情 勞工局

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