勞工紓困貸款首日...12.8萬人搶申請 比去年暴增1.5倍

去年近百萬人申貸的10萬元的勞工紓困貸款今上午9點再度開辦，今年採鼓勵線上申辦，多家銀行網站因瞬間爆流量，網站癱瘓無法連上，導致哀鴻遍野，更有心急的民眾直接跑到銀行臨申請，引來群聚風險。根據勞動部統計，截至今天下午5點，申請件數為12萬8414件，跟去年的5萬1774件相比，申請人數暴增1.48倍。

勞動部「勞工紓困貸款」對象為受疫情影響勞工，只要具備中華民國國籍、年滿20歲以上、108年或109年各類所得總額在50萬元下、信用無虞的勞工皆可提出申請，每人最高貸款額度10萬元，利率1.845%，貸款期限3年，由勞動部補貼第1年貸款利息。今年開放50萬個名額，為避免群聚，今年鼓勵民眾線上申請即可，36家承貸銀行裡，25家供線上申辦。

只不過，今天一早9點開放申請後，多家銀行網路癱瘓，民眾無法順利上線申辦，抱怨連連。金管會初步了解指出，有17家銀行網頁出現塞車情況，甚至有1家銀行網頁瞬間湧入20萬人申請。有民眾大嘆，沒想到紓困貸款比五月天門票還難搶。

據勞動統計，截至今天下午5點，申請件數為12萬8414件，核貸數9212件，對照去年首日，申請件數為5萬1774件，今年申貸量明顯暴增。對此，勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨解釋，相對去年民眾多到銀行現場辦理，今年採較簡便的線上形式，因此首日便湧入大批民眾申請，勞動部將持續觀察申辦情況，再透過跨部會紓困平台討論是否加碼貸款名額，至於銀行網站塞車情況，大多數銀行都已改善。