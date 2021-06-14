疫情間找不到工作？他一搜有3千筆職缺 網打臉曝現實慘況

新冠肺炎疫情嚴峻，不少人因此失業，也有很多企業或商家縮編、暫停營業，讓許多大學剛畢業的新鮮人抱怨找不到工作。不過有網友發現，徵才平台上仍有許多職缺，且不乏大公司開缺，他直言「工作機會很多，別再拿疫情當藉口」。但也有網友說，很多職缺都只是掛著打廣告，履歷投了都石沉大海。

有網友在論壇Dcard發文表示，「最近看到非常多人在抱怨因為疫情找不到工作，於是我打開104，條件設定以文組相關職務，搜尋人資、行政、總務、客服、業務等等的類別，條件設定一年以下工作經歷、學歷學士以上、薪資一個月三萬元以上、地區北北桃竹，結果超多不錯的職缺啊」。

該網友說，「搜尋結果有許多有名的大公司、學校機構，像是GARMIN、荷商海尼根、臺達電、晶元電、兆豐券、清大、臺師大等，扣除以上比較有名的，搜尋結果也超過三千筆」。

該網友表示，「這已經不是說讀文組容易找不到工作還怎樣了，文組的工作機會也很多，不能再拿這個當藉口，疫情期間待業的可以好好充實自己，更需要為自己創造機會，好好把握每個職缺去面試看看，雖然跟理組相比是僧多粥少，但真的覺得只是有沒有能力跟想不想做而已」。

然而其他網友卻表示，現實層面與徵才平台上並不相同，留言「很多職缺都是掛著打廣告的，真的打去問就會跟你說已經徵到人了」、「搜尋的職缺再多也沒用，不回覆就是不回覆」、「疫情期間所有面試暫緩，你是收不到回覆的」。

不過也有網友認為「我覺得很多人都是眼高手低，明明自己身價就值那麼多，還說公司薪水開那麼低，找不到工作應該說是找不到薪水滿意的工作，很多人找工作都只會抱怨，但都不想想自己到底值多少錢」。