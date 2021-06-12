分流沒用！銀行員曝「疫情上班」崩潰現況：成病毒培養皿

國內本土新冠疫情嚴峻，三級防疫警戒延長至6月28日，不少公司也開始實施分流上班或是暫停營業，對此便有一名銀行行員抱怨，自己公司雖有實施分流上班，但小分行人手原本就不多，等待人數常在20至50人左右，讓他不禁直呼「整個營業廳成病毒培養皿」。

原PO在「Dcard」上以「銀行分流逼瘋行員」為題發文表示，現在因為疫情的關係執行分流上班，但自己所處的小分行本來人手就不足，導致如果有客人要開戶，就會變成只剩一個櫃員叫號的情況，等待人數常常都卡在20到50人，有時候叫號甚至要到五點才能結束。

「整個營業廳變成病毒的培養皿，客人等到要發瘋，行員也做到要傻掉」原PO透露，等到客人走完，他除了要結帳，還有一大堆的業務經辦要處理，再加上6月15日紓困又開始，一定會有更多客人要開戶，讓他不禁直言「分流＋紓困，難道不是造成更嚴重的群聚嗎？」

此文一出，便有不少同行網友紛紛表示「唉我們也分流，想到下禮拜換我們組上班就非常害怕」、「一個人要代理兩個人工作真的瘋掉」、「拍拍我懂，不過還好我們櫃員人算多，但還是要身兼多職，差點哭出來」、「不能再同意你更多了 」、「該分流的不是行員，而是客人吧」。