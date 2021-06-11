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沒工作薪水照付！ 外包清潔員看「1訊息」感動喊：被老闆惹哭

聯合新聞網 / 綜合報導
許多公司因疫情改採居家辦公，外包的清潔員收入受到影響。 示意圖／ingimage
許多公司因疫情改採居家辦公，外包的清潔員收入受到影響。 示意圖／ingimage

台灣本土疫情延燒，各行各業都受到不小衝擊，甚至有部分民眾收入大幅減少，影響日常生計。而一名從事清潔工作的網友分享，自己在疫情升溫後，工作瞬間銳減，但卻有合作的老闆不顧盈虧照樣發放薪水給她，讓她相當感謝，甚至激動落淚。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文透露，自己的工作是辦公室的清潔人員，然而從五月疫情爆發後，原本承接的幾個公司案場，都緊急規劃讓員工居家辦公，自然也就不需要清潔人員到場打掃環境，因此她的收入受到不少影響。

原PO接著說，其中一間案場的老闆，在去年四月時，就因為有職員從國外出差返台，為了避免全公司交叉接觸增加風險，當時宣布員工自主停班兩週，不過仍照付她的薪水；而此次三級警戒下，該公司改採居家辦公，但這位老闆同樣也照發薪水，還請人轉達「辛苦了」，讓她感謝不已。

原PO直呼，自己兩次都被該老闆感動到落淚，心裡實在非常感恩；此外，她也補充提到，這名老闆每當看見香蕉、高麗菜、鳳梨等農產品滯銷的消息時，也總主動訂購好幾箱，並一一分送員工們和自己，大讚「有這樣的老闆，難怪公司都是10、20年以上的老員工」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「好老闆永遠都會為了自己的員工著想」、「這種老闆真的是少數，要珍惜這種碩果僅存的老闆」、「妳有很大的福份，老闆有很大的福報」、「超暖心，妳要好好珍惜」、「這種好老闆，真的要極力相挺」等；不少人也笑稱「別人的老闆，總是不會讓人失望」、「有缺人通知我去」、「我要去應徵」。

疫情 薪水 三級警戒

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