居家辦公當放假？ 她留守公司「工作翻倍」嘆：上班到掉淚

國內本土疫情升溫，不少公司都實施異地辦公或人員分流措施，避免增加群聚感染的可能。不過有網友就抱怨，部分同事因家庭狀況所需採取居家辦公，而她則維持正常到班，但卻漸漸發現大多工作似乎都是留守辦公室的人在負責，工作量直接增加一倍，卻領同樣的薪水，還要承擔風險，讓她相當無奈。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，她的公司規模頗大，經營模式傾向傳統路線，各部門的主管通常不太管同仁間的工作分配，也不太會開除能力不佳的員工，因此若碰上難以合作和溝通的同事，也只能自認倒楣。

原PO說明，自疫情爆發以來，公司實施部分員工居家辦公，開放在家上班的同事，大多是因為需要留在家中照顧長輩、小孩，其他人則是因工作內容性質，難以遠距辦公，而她就是留守公司的其中一人。

她接著指出，雖然能理解在家上班時可能受到小孩吵鬧、需協助長輩等狀況影響，但她經過這段時間發現，許多居家辦公的人根本當成是在放「防疫照顧假」，訊息總是久久才回一次，工作也幾乎都是留守辦公室的人在做，讓她直呼「本來的工作量就已經緊繃，加上同事的量直接崩潰」。

原PO無奈地說，不知道三級警戒還會維持多久，每天她都冒著生命危險通勤，還得做著雙倍的工作，領的卻是不變的薪水，且為了維持家計，她沒辦法輕易離職，實在不知道該如何是好，「有時候工作到哭出來，擦擦眼淚還是繼續完成工作」。

文章底下網友紛紛回應「工作不是都是妳的工作，是大家的工作」、「沒有用輪的嗎？」、「這什麼大公司啊，分流上班連個遠端也沒有，我們也分流，但每個人都可以處理自己的事，沒有承擔別人工作量的問題」、「這現象太奇怪了吧，公司也不處理真的傻眼」等，為原PO打抱不平。