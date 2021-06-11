勞工紓困貸款加門檻惹議 今放寬採認109年所得也能辦

10萬元勞工紓困貸款因採計108年個人所得50萬元以下為申貸門檻之一，遭外界批評前年所得無法反映勞工受疫情衝擊情況，導致真正有需要的人反而無法借貸，勞動部今放寬讓109年所得在50萬元以下者也可申辦，但申貸名額仍維持50萬名。

去年近百萬人申貸的10萬元勞工紓困貸款，除須是年滿20歲勞工，未投勞保者可提出工作事實證以外，今年受限名額僅50萬個，新增一道門檻，規定108年個人各類所得總額50萬元以下者才能申請，遭外界批評受疫情衝擊的是109年，卻採計108年所得，無法如實反映勞工處境。

為此，勞動部今放寬納入109年個人所得總額在50萬元以下者也具申貸資格。勞動部次長王尚志說，昨天已與國發會、金管會等召集線上會議討論，決議可透過財政部財稅資料中心取得民眾109年免扣繳所得稅單，因此開放採認109年財務所得，但目前仍維持50萬個名額。