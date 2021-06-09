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勞工生活補貼申請件數破十萬 詐騙集團也來了

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

勞動部勞保局110年「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，自周一開放線上登錄申請迄今，已有近10萬勞工成功登錄申請，但也被詐騙集團盯上。勞保局今天表示，不會主動以電話或簡訊要求民眾退回紓困生活補貼款項，請民眾務必提高警覺，切勿輕易上當。

勞保局表示，近日接獲民眾反映，有詐騙集團假借勞保局名義，通知紓困生活補貼款項入帳明細註記有「行政院發」，而無「366」之文字者，須退回勞保局，並匯入所指定之帳戶，如不退還，勞保局將提告侵占一事。勞保局特別提醒，此為詐騙集團之犯罪手法，勞保局不會主動以電話或簡訊要求民眾退回紓困生活補貼款項，請勞工朋友提高警覺，不要上當受騙。

勞保局表示，勞工朋友如符合110年自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼資格條件，勞保局會將補貼款項匯入勞工本人帳户或以支票郵寄原留地址，勞工朋友收到的補貼款項僅會附記「行政院發」字樣，但絕無「366」等註記文字，且勞保局亦不會主動以電話或簡訊要求民眾退回紓困生活補貼款項。

勞保局強調，該局如因業務需要，需請民眾提供相關資料或退回給付款項時，會以公函通知或派訪查人員洽辦。民眾如有接獲疑似詐騙之電話，應立即向總局或各地辦事處求證，或撥打勞保局諮詢電話02-23961266轉分機5555，或勞動部1955專線洽詢，並可適時運用「165反詐騙諮詢專線」查證，以避免遭到詐騙而權益受損。另對以勞保局名義詐騙民眾的不法人士，一經發現將移送檢警單位偵辦。

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