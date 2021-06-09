公司沒分流也沒紓困金領 他怨銀行員防疫保障低「想離職」

疫情嚴峻，民眾減少外出活動，各行各業也都受到影響，雖然疫情打亂了平凡日常，但也促使人們開始思考如何改善現況，追求更好的生活。近日一名銀行行員發文表示自己正在考慮轉職，希望去挑戰不同的職業，貼文引起網友關注。

原PO在Dcard發文「有沒有銀行員現在也想離職」，他在文中說明任職的公司沒有分流，照常上下班，「沒紓困、沒疫苗可打，就算第四級還是可能得上班。」他抱怨人人都說金融業福利好，「疫情這波真的看清公司的嘴臉，滿想給自己放長假的。」

除了公司福利，職場環境不友善也助長他轉職的念頭，「同事頻率不合、主管不管事、忙進忙出幾乎沒喝幾口水。」原PO直言想嘗試不同行業，加上他認為若想重回舊業難度也不高，「畢竟有微薄的資歷加上金融業缺人（在職一年多）。」文末他也詢問廣大網友「有沒有行員也想趁這波疫情離職的？」

貼文一出引起熱烈討論，「現在工作應該不好找，但我很鼓勵之後去其他行業看看，我也是前行員～～沒辦法金融業不會停擺」、「我一開始也以為很好找工作，但很多人資審核的標準實在是很難捉摸，加上銀行的背景會讓一些公司覺得：咦銀行很好幹嘛不繼續待，亦或是我們家的福利條件可能不如你前東家為由被拒」、「主要是一堆莫名其妙不怕死的人，不管外面疫情多嚴重還是會來銀行，而且還是換印鑑這種複雜交易，不然就是領個沒幾千」、「我覺得外面的公司都還是對銀行有那種鐵飯碗的既定印象，所以他不一定會想要錄取～但多走多看看真的比較好」。