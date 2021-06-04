30歲月薪4萬8讓他嘆很丟臉 網見3關鍵駁：勝過許多人

月薪多少才不算是「魯蛇」？一名30歲的網友透露自己月薪4萬8，身邊朋友都年薪破百萬，讓他覺得很丟臉，後悔當初唸文組，如今薪水不如人，學貸還沒還完，也不敢買房結婚，無奈地說「到30歲薪水還沒破5萬是不是很丟臉？」網友認為有工作、有存款、有女友已經勝過不少人。

這名網友在《Dcard》寫道自己剛滿30歲，工作是財會，月薪4萬8，看似不差但他卻不滿意，「月薪還沒破5萬，是不是很丟臉？」原PO說高中朋友唸理組現在年薪都破百萬，讓他很後悔當初讀文組。不只如此，疫情前一起出去吃飯的時候都會聽他們談論又到哪裡玩、又上什麼高級餐廳，讓他完全插不上話題。

原PO還羨慕朋友們都開車，自己卻只能騎機車，讓他自嘲感覺一輩子「撿角」。房價高、薪水低，也讓他不敢給女友許下買房的承諾，就連想要結婚也覺得好像被對方家長看不起。原PO感嘆自己省吃儉用，好不容易讓存款破百萬，但還背負著學貸沒還完，對比他人之下自己就好像魯蛇一樣。

貼文一出許多人紛紛安慰原PO，「丟臉什麼，我25還沒工作都不覺得丟臉了。這樣有沒有安慰到你」、「我也是財會背景，我很體會羨慕理工科破百萬分紅領不完的苦，但日子活得開心，真的比較重要」、「人比人氣死人，自己過得快樂最重要」、「比上不足比下有餘，有工作有存款有女友，你已經比大多數人還棒了」、「文組不滿3萬的大有人在吧，何必難過，48k已經是文組top了吧」。

還有人提供方法給原PO參考，「多創造一些被動收入就好了」、「我身邊菜鳥入職就底薪五萬欸，感覺是科系的問題，你可以用其他方式補足，譬如理財。人不可能工作賺錢一輩子，你可以考慮其他生財的辦法」、「怎麼不去銀行？就算是基層櫃員，熬個幾年也能破百萬，學店文組也能做得到」。