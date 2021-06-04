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免通勤、累了就躺平 居家上班效率會更好？網一面倒：這個是關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為在家上班示意圖。記者季相儒攝影／報系資料照
圖為在家上班示意圖。記者季相儒攝影／報系資料照

疫情從5月延燒至今，全台都處在三級警戒狀態，很多公司也早就啟動WFH。有位網友在ptt科技版發文，「有人開始WFH之後，工作效率變好的嗎?」，原po指出，國外有工程師證實WFH之後工作效率與品質大幅提升，想知道台灣的真實狀況。

原po表示，居家上班，若是累了就可以躺床休息，煩了可以上線打怪轉換心情，之前在公司上班要耗9-10個小時，但現在可以按照身心狀況自由分配工作時間，「有沒有鄉民在公司實施WFH之後，工作效率變好的?」po文引來兩極反應。

有人覺得在家效率佳，「有，但是工時也變長了」、「以前上班都要裝忙，現在事情做完就可以光明正大耍廢了」、「每天省下三小時通勤時間」、「生活和工作的界限消失，效率變好...但進入那個狀態後，不知不覺會做超過時間」、「變超好，終於不用見到其他部門的智障」、「感覺腰痠都好了，坐到腰痠就上床躺一下」、「有耶, 泡個茶，放個音樂，坐在落地窗旁邊工作，超舒服的」。

也有人覺得更辛苦，「VPN世界慢，以前三分鐘可以處理完的事情現在大概要十分鐘，每天工時拉長到10小時，這輩子沒這麼想念去公司上班過」、「主管發信速度變快了」、「最靠杯的是開會變多了，最浪費時間的事情是每天花時間報告自己做了什麼」、「家中設備不好或沒開冷氣等都會影響效率」、「WFH開始一堆人亂寄信刷存在感」。

家長也含淚表示，「要看有沒有小孩啊？你應該要問單身的wfh是不是效率變好」、「有小孩的根本效率直接減半」、「我最專心的時候是半夜，因為小孩睡了」、「邊整理資料也可以邊追劇，但小孩在家就很慘了」、「一般來說單身的會變好，有小孩的GG」。

居家上班 工時

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