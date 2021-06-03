再發3萬元青年就業獎勵？勞動部：政策盤點中

適逢畢業季，勞動部去年為因應新冠肺炎疫情，針對當年應屆畢業的15至29歲青年提供最高3萬元的「青年就業獎勵」，鼓勵社會新鮮人積極尋職、穩定就業。對於今年是否將再給予應屆畢業生就業獎勵金，勞動部勞動力發展署施貞仰表示，目前仍在盤點政策，待微調修正後會再對外公布。

去年受疫情影響，勞動市場一度萎靡，勞動部為防止應屆畢業生怯志，不主動尋職，去年推動一系列「應屆畢業青年就業措施」，規畫「衝就業」、「練專長」、「興僱用」等策略，其中，若應屆畢業青年在去年9月前就業滿3個月，就先發給2萬元就業獎勵金，如持續受雇於同一雇主滿半年，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

由於目前適逢畢業季節，勞動部是否將再推出應屆畢業生就業獎勵？施貞仰表示，目前發展署正在盤點現有的畢業青年就業措施，待微調修正後，就會擇期對外公告。

此外，針對部分工時勞工的公部門「安心即時上工」計畫，因部分縣市政府呼籲放寬工作時數限制，施貞仰回應，目前也在研議中。