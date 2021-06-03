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遇疫情工作慘停工！她觀光系畢業哀嘆：把自己人生搞慘了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名觀光系畢業的女網友PO文表示，自己從事補習班櫃檯工作，因為疫情關係，工作已經停了兩個禮拜，讓她不禁大嘆讀錯科系了。圖／ingimage
一名觀光系畢業的女網友PO文表示，自己從事補習班櫃檯工作，因為疫情關係，工作已經停了兩個禮拜，讓她不禁大嘆讀錯科系了。圖／ingimage

新冠肺炎疫情持續延燒，重創各行各業，也讓不少民眾陷入失業窘境。一名觀光系畢業的女網友PO文表示，自己從事補習班櫃檯工作，因為疫情關係，工作已經停了兩個禮拜，讓她忍不住大嘆「畢業後才覺得讀錯科系了」、「是不是把自己人生搞慘了」。

原PO在《Dcard發文表示，她大學讀觀光系，「畢業到現在也要25歲了，想著我是否該看看有哪些工作選擇，看完後發現，我好像只能做行政人員的工作，感覺人生一片慘狀」。

原PO提到，她有利用閒暇時間去學習AI軟體，但這遠遠不及美編人員的要求，「我怕老了就被取代，之後再也找不到工作機會」，原PO補充，她想拚，但沒有經驗、沒有技術或證照，面試時直接被打槍，「工作不給我機會，我怎麼能去累積新的經驗，我是不是把自己人生搞慘了」。

文章曝光後，網友紛紛建議「我覺得妳有想拚的理念是很棒的，也許可以試試看下班後自學想要的能力」、「或許妳可以想看看有什麼能力，可以讓疫情過後加上妳原來的專長，讓自己可以更加值」、「防疫期間正好可以花時間投資自己，線上課程也不用出門群聚，好好運用時間的話，也許解封後妳就已經創造新的人生道路了」。

疫情 新冠肺炎 Dcard 科系

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