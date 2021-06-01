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減少接觸！即日起失業給付可線上申辦

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
即日起，民眾可透過勞動部「失業給付線上申辦」系統、電子郵件、傳真等方式申請失業給付及辦理失業認定。圖/勞動部提供
即日起，民眾可透過勞動部「失業給付線上申辦」系統、電子郵件、傳真等方式申請失業給付及辦理失業認定。圖/勞動部提供

國內COVID-19疫情嚴峻，為降低失業給付臨櫃申辦人員接觸，即日起，除臨櫃方式，民眾也可透過勞動部「失業給付線上申辦」系統、電子郵件、傳真等方式申請失業給付及辦理失業認定。

勞動部說，非自願離職的就業保險失業被保險人，可依就保法規定向公立就業服務機構辦理失業認定並申請失業給付，給付標準按被保險人離職退保當月起前6個月平均月投保薪資60%發給，有扶養眷屬者多加發20%。

勞動部勞動力發展署就服組組長陳世昌表示，原本失業給付申辦方式以臨櫃親自辦理為原則，但因應近來疫情警戒升級，勞動部15日起已先簡化「失業給付」臨櫃申辦流程，民眾臨櫃遞交申請書後就可離開，等待服務人員電話通知，即日起又進一步啟動「多元化申辦機制」，讓民眾可運用郵寄、傳真、電子郵件或網際網路等方式辦理。

勞動部指出，民眾欲登錄失業給付線上申辦系統，可至「台灣就業通」(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)網站，點擊輪播圖首頁(失業給付線上申辦專區)，完成註冊會員及履歷表，即可進行申辦;也可登入「台灣就業通-找工作」(https://job.taiwanjobs.gov.tw/)會員中心頁面點選「申請失業給付」連結網址申請辦理。完成申請作業後，就業服務人員將以電話等方式提供後續的就業諮詢、推介就業以及完成失業認定等服務。

相關求職求才服務訊息、職缺資訊及線上服務資源可上台灣就業通網站查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由客服專人提供線上諮詢協助。

新冠肺炎 疫情紓困 失業給付

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