疫情下全員居家上班發全薪 486說明白：拒親友加入

疫情期間，不少企業改採讓員工居家上班的方式，繼續維持公司運作，團購公司486先生今(一)日凌晨在臉書表示，堅持讓公司所有員工居家上班，期間並發放全薪，連同端午獎金均照常發放，消息一出，竟引來不少親戚朋友探詢，可不可以也來上班？讓他明白拒絕親友加入居家上班行列。

486先生表示，自疫情爆發以來，全體員工早就都在家上班，依然堅持付全薪，他也知道，居家辦公效能一定打折扣，但為了防疫及同仁和員工家屬的安全，這是必要之道。他更表示，公司平常一個月的薪資需支出400萬，6月還加發端午節每人半個月的薪水，光薪資就要支出600萬。

消息一出，486先生陸續接到好幾個親戚問他：「說某某能不能到我公司上班？」讓他坦言「不堪其擾」，並明白表示自己全都斬釘截鐵地拒絕了，並質疑：「來我公司要做什麼？能做什麼？問題我公司要的條件，我的這些堂表弟妹幾乎都不會，總不能叫他們來掃地，萬一表現差被我開除，這不是更尷尬。」他並呼籲：「請各位長官親戚好友別再問我這種問題，我這人直來直往，就在這公開說明。」