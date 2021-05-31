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預期薪水怎麼開？他故意喊低 網搖頭：貶低身價
因為疫情肆虐，全球經濟大受影響，為減少人力支出少有公司願意招募新員工，讓畢業生求職難上加難。近日一名應屆畢業生發文說明，他去面試時「故意把薪水開低一些」，貼文引起熱烈討論。
原PO在Dcard發文「畢業生薪水」，他在文中說明自己是企管系應屆畢業生，陸續有在求職網投出求職履歷，而部分公司要求須回答預期薪資。原PO的回答都會比求職網估算的低一些，「我是回答公司在版上所設定的薪水往上下加減做一個範圍，例如公司掛32k，我就回答28k-33k。」他坦言不知道此回答好不好，因此想詢問網友意見與經驗。
貼文一出引起熱議，許多網友認為這是「自降身價」，「千萬不要比對方開的還低，你以為這樣比較不厚臉皮，但實際上是貶低身價！」、「以你能接受的最低薪資再加兩千(給對方砍)，反正公司開太低你也不會想去」、「一樣的工作，台北新竹這兩個地方加2000很正常，物價水平就擺在那」、「自己開過低，公司最多真的只會給你你寫的上限，不會更高！」。
部分網友則覺得影響不大，「我俗辣我只敢說依公司規定」、「但這真的不一定啦！我公司之前掛32K～37K，我開33K，最後給我的薪資比他掛的高一點⋯⋯滿特別的」、「我記得面試的時候說3萬，結果我的薪水現在4萬多」。
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