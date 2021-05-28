服務業慘兮兮！他問「友人班被砍光怎麼活」 網：這題無解

本土疫情延燒，三級警戒將持續到6月中旬，許多行業都受到嚴重衝擊，難以維持營運，尤其需靠顧客逛街消費的服務業，似乎首當其衝。有網友就以身邊友人的例子及自身觀察指出，包含購物中心、美食街、精品業等商家的員工，大多都被砍班，就算有班也是「0業績」。

原PO在PTT發文表示，指揮中心日前宣布實施「三級加強警戒」，原先購物中心內的美食街至少還能營業，現在直接強制不能內用；他接著提到，精品業受到的影響也很嚴重，身邊友人幾乎都被砍班，或被迫拿年假來休，況且就算真的給班，也沒人逛街，毫無業績可言，讓他直呼「這些產業現在該怎麼存活下去？」

文章底下湧入討論，網友紛紛無奈直呼「沒辦法，命重要，這時候就慶幸自己還有工作」、「疫情持續擴大，各行各業都要忍耐，只能想想其他營銷策略來降低虧損了」、「精品業真的沒辦法，人民都沒錢了誰還會想買精品」、「真實的共體時艱」、「有朋友直接被資遣，服務業真的很慘」、「此題無解，只能期待疫情穩定」。

不過少數網友也提到「美食街靠外送啊」、「購物中心有再推一些方案拯救美食街啦」、「餐廳至少還會有點單可以接」；此外也有人說「昨天去超市超多人」、「我看賣場生意還是很好」、「上次經過家具店裡面挺多人的」等，點出服務業中仍有不受疫情影響的例子。