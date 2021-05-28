各公司防疫比一比！網瘋傳「匿名問卷」 3千餘員工評分曝心聲

國內本土疫情未緩，許多公司陸續實施居家辦公或人員分流，但也有部分工作難以採取防疫制度，只能照常到班。而近日網上流傳一份「企業防疫政策」調查問卷，湧入逾3千人匿名填寫，不少人相當滿意公司的規劃，大讚「即時應對，保障員工」；但也有許多人無奈抱怨，直言「根本沒有危機意識」、「不見棺材不掉淚」。

針對各家企業的防疫措施狀況，網路流傳一份普查問卷，其中調查內容包含公司名稱、所在地區、居家辦公規劃、其餘防疫舉措、對所屬公司的防疫滿意度及相關建議等項目，且採取全程匿名，並開放所有用戶查詢回覆狀況。

該表單截至28日已吸引3千多人回應，其中「開放在家上班」占21.1％、「不能在家上班」占29.6％，其餘還有「分流在家上班」23.4％、需依據職務內容或特別申請等「有條件在家上班」占14.5％，「全部在家上班」則僅有0.5％。

根據問卷回覆狀況，「不能在家上班」者則占比最高，為29.6％；其次為「開放在家上班」者，占21.1％。圖擷自 該google問卷回覆表單

公司防疫滿意度的部分，最多人勾選滿意度最低的「1分」，其次則為滿意度最高的「5分」，統計結果相當兩極。較不滿意的人紛紛抱怨「被動式防疫，無分流」、「只會寄mail防疫」、「有員工確診了，還是沒有要長期導入居家辦公」、「不見棺材不掉淚」、「說四級才能居家辦公」、「完全不顧員工死活」、「三樓有人確診，其他樓層照常上班」、「疫情期間還要出差」、「根本沒有危機意識」等。

不過仍有不少員工大讚公司作為，直呼「其實很替員工著想，如果能全面遠端工作更好」、「公司的防疫標準優於同業，保護員工也維持競爭力」、「反應迅速」、「公司幫大家保防疫保險，很貼心」、「即時應對，保障員工」、「去年就已經居家以防萬一」、「超重視員工健康，很讚」、「積極面對嚴重疫情」、「以人為本，重視員工，我覺得公司做得很好」。