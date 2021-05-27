接到電話就約面試！他怨「像被人資逼迫」 內行揭背後真相

不少人找工作都會透過人力銀行投遞履歷面試，而企業為了找尋合適人才，有時也會主動打電話邀約面試。對此，就有一名男網友PO文抱怨，人資直接打電話的行為很不妥，「為什麼不能先發一個人力銀行的邀約函給求職者確認一下工作內容再回覆呢？」引發網友熱烈討論。

該名網友在《Dcard》發文表示，最近正在找工作，但發現很多公司的人資都喜歡直接打一通電話邀約面試，讓他不禁疑惑「為什麼人資都要這樣逼求職者，不能先發一個人力銀行的邀約函給求職者確認一下工作內容再回覆呢？這樣不是對雙方比較好，也有初步的了解」。

原PO也舉例，即便是男女相親也會先給對方看照片，再決定要不要赴約，「還是這是一種強迫對方的概念？」

文章曝光後，引來網友留言回應「所以我接到電話一律都先請他們寄面試邀請信，可惜有些人資不是這樣想的」、「超級認同，都還不知道是什麼樣的工作就要人家去面試，連公司地點在哪都不知道」、「接到這種我都會當場問工作內容，不喜歡就直接拒絕了」。

此外，也有網友提出不同看法，「我反而覺得打電話比較好，他打來你也直接問」、「因為超多人不會回信，而且很多人自己投了之後，發信問他有沒有意願來面試，也沒下文」、「願意打電話給你的人資代表對你的興趣比寄信高，因為打一通電話花的時間遠比一封罐頭邀約信多」。