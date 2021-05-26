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請不了假快崩潰！他求立法「帶小孩上班」 網打臉：不太對吧

聯合新聞網 / 綜合報導
全國各級學校停課延長至6月14日，部分雙薪家庭為了顧小孩而相當苦惱。示意圖／聯合報系資料照片
全國各級學校停課延長至6月14日，部分雙薪家庭為了顧小孩而相當苦惱。示意圖／聯合報系資料照片

國內本土疫情未退，全國各級學校停課改為遠距教學，不過並非所有公司都實施居家辦公或暫時停班，導致部分雙薪家庭面臨困難。一名網友就透露，由於公司不准整天假，他只能和妻子兩人各請半天，輪流待在家照顧孩子，讓他這幾天來心力交瘁，希望政府能立法讓「雇主不得拒絕家長帶小孩到公司」，引起熱議。

一位家長在網路論壇PTT以「能不能帶小孩子到公司上班？快gg了」為題發文表示，自己公司不准員工請整天假，因此在學校因防疫停課後，他只能和妻子協調時間，兩人各請半天假，輪流在家顧小孩。

他直呼，這段時間下來實在心力交瘁，就算是「鐵打的身體也受不了」，因此希望政府能「聽到這微薄的聲音」，在不影響工作的情況下，立法讓家長可以帶孩子到公司上班，且雇主不得拒絕。

該文曝光後，不少網友留言「檢舉雇主啊」、「雇主不能拒絕防疫假，你知道嗎」、「不給請防疫假又不給帶到公司那就檢舉啊」、「防疫假請下去不就好」、「老闆不給請一天，去檢舉」等，認為原PO應主動檢舉；許多人則直言「帶小孩子去就是影響工作，立這法有什麼用」、「能不能不要啊，同事受不了」、「帶小孩去最好能正常工作」、「最討厭把小孩帶到公司來吵的人」、「老闆還要幫你顧小孩也不太對吧」。

另外也有人認真分析「要看什麼地方，像產線怎麼可能帶小朋友，辦公室可能還有點機會」、「你個人的情況要入法會牽扯到太多人，自己跟雇主修改合約比較恰當」、「不是每個職場都適合小孩的，而且在職場出事怪誰」；還有網友反問「小孩到公司有比較安全嗎？」、「帶到公司群聚，那不如就學校不要停課好了」、「但是現在人多的地方，你會安心？」等，不認同原PO提出的想法。

停課 疫情 PTT 遠距教學

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