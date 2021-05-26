全家皆餐飲業苦嘆「付不起貸款」 網友力薦這兩大出路

台灣疫情嚴峻，三級警戒延長至6月14日，不少店家與公司自主停業，餐飲業也全面禁止內用，以減少社交接觸。有網友透露，一家人全都從事餐飲業，營收慘不忍睹，「貸款已經付不出來」，令他忍不住求助「請問大家現在有什麼辦法維持家計？」

一名網友於《PTT》上以「一家人全是餐飲業怎麼辦？」為題發文並表示，一家人皆從事餐飲業，現今疫情重創餐飲業，上星期營收甚至僅有1200元，到了這個星期「貸款已經付不出來」，經濟重擔壓得全家喘不過氣。原PO也提到，希望能透過關係找以前老闆回去上班，但「以前的職缺早已不補人」，不禁無奈問道「現在有什麼辦法維持家計？」

網友紛紛留言建議「外送」及「物流產業」，「去送貨，現在物流大塞車」、「短期的話先跑外送吧」、「先做外送擋一下吧」、「熊貓或其他物流業現在非常缺人」、「推薦做因疫情而生的短期工或外送員」、「物流超缺人」、「去外送或跑貨運」。

也有網友安慰原PO，「疫情本來就是會有不可擋的風險，原PO積極找出路已經很棒了」、「可以找防疫相關工作，雖然是派遣但可以擋一時」、「勞力活還是很缺人，製造業訂單都接到爆」、「很多工廠有缺工，可以往工廠找」。