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疫情嚴峻！ 勞動部：勞保、就保保費及勞退金可緩繳

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
國內疫情嚴峻，勞動部28日將公告勞工保險、就業保險保險費及勞工退休金條例退休金緩繳措施。記者葉冠妤／攝影
國內疫情嚴峻，勞動部28日將公告勞工保險、就業保險保險費及勞工退休金條例退休金緩繳措施。記者葉冠妤／攝影

國內COVID-19疫情嚴峻，全台三級警戒延長至6月14日，為協助受疫情影響的投保(提繳)單位及被保險人，勞動部將於28日再次公告，提供勞工保險、就業保險保險費及勞工退休金條例退休金緩繳措施，可緩繳月份為今年4月至9月，最長可延繳6個月，並免徵滯納金。

勞動部表示，勞動部依據「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」第4條授權規定，公告凡經各中央目的事業主管機關認定受影響之產業或事業，與產業相關之職業工會被保險人，或向直轄市、縣（市）政府勞工行政主管機關通報減班休息之投保(提繳)單位，如有勞保、就保保費及勞工退休金條例退休金緩繳需求者，可自公告日起至同年11月30日向勞保局提出申請，得緩繳月份為今年4月份至9月份，最長得緩繳6個月，緩繳期間免徵滯納金。

勞動部提醒，勞動部官網勞工保險局官網「因應疫情協助措施專區」將放置相關申請表格及諮詢窗口等資訊，屆時民眾可查詢及下載。

勞動部 保險 退休金

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