疫情停業要他「自主離職」！ 老闆不給資遣費辯：留紀錄不好

國內疫情持續嚴峻，指揮中心日前宣布將全國三級警戒延長至6月14日，不少商家和公司營運都受到影響。一名從事餐飲業的網友就指出，自己日前被通知餐廳因疫情將無限期休業，而老闆希望他能「自主離職」，並稱由於「資遣紀錄會導致未來工作難找」，故不用「資遣」名義，也不發放資遣費給員工，相關文章曝光後引起討論。

原PO在網路論壇「Dcard」發文透露，自己為一名餐飲業的員工，自從防疫警戒升至三級後，原先工作的餐廳暫時休業，他也因此被迫放假一周。未料老闆日前卻突然致電表示，由於餐廳目前必須無限期休業，希望他能主動提出離職。

得知消息後，原PO詢問老闆，是否將根據《勞基法》給予員工資遣費以及預告期工資，但老闆卻宣稱，若原PO留有資遣紀錄，以後恐怕很難應徵其他工作，且餐廳營運狀況不佳，沒辦法支付資遣費，再次要求原PO自主離職。他無奈表示，雖然想討回權益，但又害怕事情鬧大後在業界黑掉，因而將遭遇PO網詢問。

文章曝光後引起討論，許多網友回應「沒有影響，一定要拿資遣費加非自願離職證明」、「你如果是自願離職，別說資遣費，連政府的失業補助你都拿不到，別被騙了」、「是話術」、「跟他說資遣或勞工局見，這樣最快」、「根本沒差好嗎」、「資遣不影響，放心」、「趕快拿到資遣費，還可以拿補助」、「資遣很多情況，不一定是會讓人覺得表現不好才被資遣，如果有問就說公司經營不善被資遣就好了」。

此外，不少網友提到「餐飲業這麼缺人根本不用怕吧」、「餐飲業缺人缺很大的，不會有人去調這種東西」、「餐飲業全台多少人在做，你以為你老闆有那個能力封殺你嗎？」、「想太多，餐飲業根本沒差」等；但也有人分享「其實看你待的餐廳，如果是中高端餐飲，那真的掰掰」。