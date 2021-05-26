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新人進公司半年內別出建議 企業家一席話正負兩評
小米集團創辦人雷軍近日在一場大陸校園招募活動中，奉勸職場中的新人「入職半年內不要對公司方向提意見」，此番言論引起大陸網友正負兩評。
雷軍在活動時向大家分享自己的工作經驗，提及30年前剛開始工作時，「我的老闆給我建議，就是加入公司的前半年，對公司的戰略和業務，先不要提任何意見」。
他坦言，當時聽到老闆做如此要求也很困惑，但如今他卻十分認同這種說法。因為新人在剛剛進入公司，對公司的建議很多都不成熟，而當公司不予採納時，經常導致新進員工的失落感，他認為新進人員不如「多聽、多看、多學、多想」，待真正了解公司後，「歡迎指點江山」。
雷軍此番言談影片在微博被熱搜，網友評價兩極。許多人認同雷軍的建議，「先熟悉最基本的，帶想法成熟再提吧」、「沒毛病啊……剛入職，連很多流程基本的都不清楚」，但反對的網友則認為「年輕人也有厲害的」、「提不提是一回事，給不給提又是另一回事」、「可能半年後也沒意見想提了」。
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