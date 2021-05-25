雇主自創無薪防疫假、防疫排休假 勞部：最重罰100萬

國內疫情嚴峻，防疫三級警戒恐延長，不少事業單位陸續實施分流、居家上班，但也傳出有雇主自創「無薪防疫假」、「防疫排休假」等假別，或要求員工以防疫照顧假、特休假、事假抵充在家。勞動部重申，雇主不能片面強制員工排休，或以「借休」（先休再還班）方式補足工時，若違法，將罰2萬到100萬元罰鍰。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，只有指揮中心宣布關閉的特定場所，因其停業原因不可歸責於勞雇任一方，停業期間工資由勞雇雙方協商約定，雇主可不支薪，但假設停業期間，員工仍照常到班協助消毒或內部整理、行政工作等，雇主就應照給工資。

黃維琛強調，除指揮中心宣布的酒吧、夜店、電子遊戲場、舞廳、資訊休閒業等10大行業，其餘行業的雇主若基於經營風險判斷，採取自主停業，即便員工不用上班，但雇主的工資履約義務還在，就仍舊必須照付薪水給員工。

此外，隨著越來越多事業單位採取分流上班機制，也衍生諸多假別亂象，傳有雇主自創防疫排休假、無薪防疫假，要求勞工在家待命，或要求勞工請防疫照顧假或特休假，藉以免除給付薪資的責任。民進黨立委劉建國昨也在臉書關切此事，要求勞動部說明清楚。

黃維琛表示，部分事業單位僅需保留部分人力者，並兼顧內部管理的公平原則，可採輪流出勤方式，但雇主不得片面要求員工排定其他不論是否給薪之假別，或以「借休」（先休再還班）等方式補足工時，若雇主擅自扣薪、扣假，將罰2萬到100萬元。

不過，黃維琛坦言，假如勞工經勞資協議，願意配合請假，雇主就不涉及違法。

黃維琛也提及，若事業單位受疫情影響不能繼續營業，或是營業受衝擊，可與員工協商實施減班休息」，並進行通報，實施天數並沒有限定至少30天，但按月計酬全時勞工，每月工資仍不得低於現行基本工資24000元。