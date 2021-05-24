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放寬物流業工時 憂司機成犧牲品

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
台灣汽車貨運倉儲業產業工會向勞動部遞交陳情書。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
台灣汽車貨運倉儲業產業工會向勞動部遞交陳情書。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

「防疫視同作戰，但萬萬不可將辛勤付出的基層勞動者，視為這場防疫戰爭中的棄兵。」台灣汽車貨運倉儲業產業工會總幹事葉奕瑄強調，勞動部放寬物流業工時限制前，須經過勞資協商、提出配套措施後方可放行，否則司機超時工作、疲勞駕駛，將成為疫情下的犧牲者。

不應貿然鬆綁工時

近日勞動部擬以天災、事變及突發事件為由，依勞基法放寬物流、倉儲業休假與加班時數限制。對此，葉奕瑄指出，業者已向工會透露放寬的意向，雖尚未正式發函，但政府與資方不應無視工會意見、貿然鬆綁工時上限，務必依法召開勞資協商會議，而非任由資政雙方舉著抗疫大旗，大開剝削勞工的後門。

防疫期間貨運爆量，有工會司機反應，從上午7點上班一直到晚上11點還沒辦法完成送貨、回公司簽退，工時超過16個小時。葉奕瑄說，物流業缺人的情況下，工時長達11、12小時早已是常態，許多司機都處在超時工作的壓力下。

應有配套機制

葉奕瑄強調，若本次貿然放寬工時、缺乏相關配套措施，司機疲勞駕駛將帶來相關人員的職業安全與道路公共安全問題，因此呼籲勞動部放寬工時前，應先給出勞工足夠輪班間隔與休息時間的配套機制。

此外，貨運司機除了薪資外，還有「收送件獎金」的制度。葉奕瑄解釋，在宅配通的制度上，超時工作的收送件獎金與加班費只能二擇一，導致司機沒能得到與其勞力付出相應的報酬，「在非常時期，要求司機付出比法律要求更高的勞務時間，也應該要相應地提高加班費或收送件獎金費率。」

恐求助無門

勞動部日前已宣布在疫情緩和之前，將所有勞動檢查、勞資爭議調解都延後辦理，連工會召開內部會議都困難重重，若遇勞資糾紛，勞工將求助無門。葉奕瑄認為，這段真空期中，勞工將可能成為疫情的犧牲者，工會願意配合疫情政策，但必須先讓工會與資方進行充分溝通協商。

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