快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

視訊面試不習慣？ 專家提四點訣竅「給主考官好印象」

聯合新聞網 / 綜合報導
由於疫情影響，視訊面試越來越普遍。而在視訊面試中，有許多需要注意的地方。圖片來源／ingimage
由於疫情影響，視訊面試越來越普遍。而在視訊面試中，有許多需要注意的地方。圖片來源／ingimage

隨著新冠肺炎疫情持續擴大，為了避免外出群聚，上班、上課等活動都逐漸轉到個人家中。其中包括新進成員的面試，經常也會改以遠端視訊的方式進行。最近就有日本媒體分享，視訊面試時該注意哪些地方。

根據日本媒體「NHKテキストビュー」報導，日本產業革新推進專門官中山隆表示，即使在日本疫情已有一段時間，視訊面試越來越普遍之下，不懂得該如何是好的人還是很多。因此他提出四點具體建議，認為做到這些東西，就能帶給主考官不錯的印象。

中山指出，首先，在利用電腦進行面試時，務必要把自己的眼睛，保持在與電腦攝影鏡頭的相同高度。如此一來眼神才容易和主考官對到，給對方你有好好看著人說話的感受。

其次，在面試過程中，自然要盡量避免干擾，房間必須保持不會有人進出的狀態。再來，雖然是視訊，但面試就是面試，所以應該保持著和與一般面試中相同的服裝儀容，姿勢當然也需要端正得體，才不會顯得太隨便。

最後一點，則是在程式或鏡頭前的背景，需要保持著樸素的風格，最好是一片白之類的簡單純色畫面，才能確保面試官不會因為背景花俏而分散注意力，更可以把精力集中在評價面試者個人的好壞，瞭解到錄取的優點在哪。

日本 視訊面試

延伸閱讀

居家上班奇葩事？網哭：5分鐘內要回訊息、一天寫四次工作報告

在家上班更辛苦？ 他列居家辦公「3特性」：真的比較累

疫情爆發前衝動離職 漫長待業令他懊悔痛呼：好想上班！

5種惹人厭上司！工作「愛踢皮球」排第二 第一名原因人人喊怒

相關新聞

照服員缺工薪資看漲 4月徵才數近10年同月最多

疫情影響外籍看護人力，勞動部今天公布統計顯示，今年4月「醫療保健及社會工作服務業」徵才人數為6586人，相較於去年同月成...

視訊面試不習慣？ 專家提四點訣竅「給主考官好印象」

隨著新冠肺炎疫情持續擴大，為了避免外出群聚，上班、上課等活動都逐漸轉到個人家中。其中包括新進成員的面試，經常也會改以遠端視訊的方式進行。最近就有日本媒體分享，視訊面試時該注意哪些地方。

放寬物流業工時 憂司機成犧牲品

「防疫視同作戰，但萬萬不可將辛勤付出的基層勞動者，視為這場防疫戰爭中的棄兵。」台灣汽車貨運倉儲業產業工會總幹事葉奕瑄強調，勞動部放寬物流業工時限制前

U值媒／未來工作挑戰 如何建立軟實力？

在世界經濟論壇WEF的《2020未來工作報告》中，提到一些關鍵軟實力和硬實力。包含批判思考分析、解決問題、自我管理以及科技使用，都是多數公司認為需求在持續上升的軟實力。

清潔阿姨、送貨小弟...徵才廣告涉性別 最高可罰150萬

國內本土疫情嚴峻，就業市場更是艱辛，卻常見徵才性別歧視問題，有民眾陳情在市場、夜市等商店、商家出現如「清潔阿姨」、「女性...

該把心力花在改善缺點，還是強化優勢？這個習慣，讓70％人變平庸

短板理論是指每個人、組織的弱點，將是影響成敗的關鍵。然而，如今進步至互聯網時代，認為不須樣樣精通，應要保有核心技能的「長板理論」隨之產生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。