視訊面試不習慣？ 專家提四點訣竅「給主考官好印象」

隨著新冠肺炎疫情持續擴大，為了避免外出群聚，上班、上課等活動都逐漸轉到個人家中。其中包括新進成員的面試，經常也會改以遠端視訊的方式進行。最近就有日本媒體分享，視訊面試時該注意哪些地方。

根據日本媒體「NHKテキストビュー」報導，日本產業革新推進專門官中山隆表示，即使在日本疫情已有一段時間，視訊面試越來越普遍之下，不懂得該如何是好的人還是很多。因此他提出四點具體建議，認為做到這些東西，就能帶給主考官不錯的印象。

中山指出，首先，在利用電腦進行面試時，務必要把自己的眼睛，保持在與電腦攝影鏡頭的相同高度。如此一來眼神才容易和主考官對到，給對方你有好好看著人說話的感受。

其次，在面試過程中，自然要盡量避免干擾，房間必須保持不會有人進出的狀態。再來，雖然是視訊，但面試就是面試，所以應該保持著和與一般面試中相同的服裝儀容，姿勢當然也需要端正得體，才不會顯得太隨便。

最後一點，則是在程式或鏡頭前的背景，需要保持著樸素的風格，最好是一片白之類的簡單純色畫面，才能確保面試官不會因為背景花俏而分散注意力，更可以把精力集中在評價面試者個人的好壞，瞭解到錄取的優點在哪。