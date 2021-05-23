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該把心力花在改善缺點，還是強化優勢？這個習慣，讓70％人變平庸

商業周刊 / 謝佩如／商業周刊
企業或個人若盲目補足短處，卻沒有同時增強優勢，是變平庸的原因之一。示意圖／聯合報系資料照片
企業或個人若盲目補足短處，卻沒有同時增強優勢，是變平庸的原因之一。示意圖／聯合報系資料照片

摘要

1.短板理論是指每個人、組織的弱點，將是影響成敗的關鍵。然而，如今進步至互聯網時代，認為不須樣樣精通，應要保有核心技能的「長板理論」隨之產生。

2.如果產業在市場上競爭激烈，讓對手抓到一絲毛病就有可能落後時，就適用「短板理論」；若企業處於藍海市場、初創階段，就應積極增強自己的核心業務，也就是所謂的長板。

3.科技巨頭蘋果正是長板理論的經典案例，它不走傳統上集設計、製造、行銷於一體的經營方式，擴大對外採購、代工範圍，尋求成本更低且更具效率的生產方式。

4.華為創辦人任正非也曾說道，盲目補足自己的缺點，卻沒去增強自己的優勢，就是讓70％人變平庸的原因之一。

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什麼是「短板、長板理論」？

短板理論由美國管理學家勞倫斯·彼得（Laurence J.Peter）提出，指的是一個木桶能裝多少水，並不取決於最高的那塊木板，關鍵在於最短那塊。

在企業管理上，它說明任何一個組織，都會面臨各方面優劣不齊，而劣勢往往是決定整個公司水平的關鍵；用在個人上，也意味需要彌補自己的短板和缺點。

然而，如今進步至互聯網時代，「長板理論」隨之產生。

也就是，企業、個人不需要什麼業務、能力都涉略，應要保有自己的核心業務及技能，廣而不精反可能喪失競爭力

「短板、長版理論」給管理者的啟示

身為管理者，我們可以從市場競爭強度來衡量，當前的狀況適合使用短板還是長板理論。

如果產業在市場上競爭激烈，讓對手抓到一絲毛病就有可能落後時，就適用「短板理論」，即把所有構面都提升到一定水準。

即使產品力夠強，一旦行銷、配送、財管等其中一個環節能力落後，就會導致企業許多資源閒置浪費，發揮不了應有的作用，因此任一部分都不可大意。

然而，如果企業正處於藍海市場、初創階段，就應該積極增強自己的核心業務，也就是所謂的長板，當上市場上的唯一。

而當企業注重長板發展，以獨特銷售主張橫行市場時，其短板又該如何處理？

假設公司某些領域不足，可以外包給比自己更有優勢的組織，透過合作補齊自身短板問題，讓自己能更專注發展核心業務。

我們可以透過以下3點，幫助自己「揚長避短」，事半功倍：

1.擁有一個堅固的桶底，沒有明顯的短板

我們很難是全人、文武雙全，但至少一些基本能力必須達標，不能有太明顯的短板。

例如，企業產品力再強，若沒有基礎財務管理、品牌定位不清，也會倒閉。從個人面，你某方面能力十分突出，但若連一般待人處事都不合格，能力再強也沒有公司敢錄用。

2.找到自己的長板，並持續延長

我們可以分析自己在過去經歷中，曾從哪些事情獲得成就感，或哪些地方自己最常被別人誇獎，從中總結出自己的優勢所在，接著不斷去培養和練習，持續強化優勢。

3.要找到合適的傾斜角度，在不灑出水的前提下，盡可能將木桶能裝更多水

隨著時間推進，每個世代的長、短板都不一樣，我們的優劣勢也須要隨之調整。在轉型的過程，不要立刻一股腦轉向不熟悉的新事業、新技能，不妨採用雙軌轉型，同時做兩件事：

一，重新定位現在的業務，用創新的方式調整現有的商業模式。

二，創造新的成長引擎，用自身獨特的產品與服務解決新問題，開創未來的生意。

「短板、長板理論」有哪些實例？

有時，與第三方合作，將利益最大化，不失為一個好計策。蘋果就是使用長板理論至爐火純青的公司。

3C產品市場競爭激烈、需求快速變化，蘋果競爭對手可以選擇成本更低的硬、軟體，快速模仿旗下系列產品，讓邊際收益和價格不斷降低。

蘋果因此不走傳統上集設計、製造、行銷於一體的經營方式，不斷擴大對外採購、代工範圍，尋求成本更低且更具效率的生產方式。例如，iPhone零件採購、生產都在美國以外，公司總部則將火力集中在研發，打造自己的專利、商標和版權等，有效控制產品成本。

談及長板理論，華為創辦人任正非也曾說，盲目補足自己的短處，就是讓70％人變平庸的原因之一。「堅決反對在盲目的過程中補短板。我只做長我這塊板，讓我再拼一塊別人的長板，就是一個高桶了。」

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