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續聘高齡員工 雇主有補助！ 獎助申請7月31日截止

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中高齡者及高齡者就業促進法與相關子法已於去年12月4日施行。勞動力發展署指出「繼續僱用高齡者補助計畫」、「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」、「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」、「僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」補助計畫受理至7月31日截止。本報資料照片
中高齡者及高齡者就業促進法與相關子法已於去年12月4日施行。勞動力發展署指出「繼續僱用高齡者補助計畫」、「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」、「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」、「僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」補助計畫受理至7月31日截止。本報資料照片

疫情升溫，全台疫情警戒已升至第三級，勞動部勞動力發展署宣布今年預定辦理「中高齡者及高齡者就業促進法」相關宣導活動延期舉行，但相關獎補助措施申請不中斷，補助計畫受理至7月31日截止。

勞動力發展署指出，中高齡者及高齡者就業促進法與相關子法已於去年12月4日施行，為落實推動相關措施，發展署今年2月22日公告「繼續僱用高齡者補助計畫」、「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」、「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」、「僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」。

若事業單位繼續雇用65歲以上高齡者員工達3成以上，繼續雇用時間6個月以上且薪水不低於原薪資，前半年每月補助1萬3千元，第7到18個月每月補助1萬5千元，據發展署統計，目前已受理209件申請；若聘雇已退休的65歲以上員工授課傳承經驗，每位受雇用的高齡者每年最高補助雇主10萬元、最高補助50萬元，迄今有8件申請。

至於鼓勵雇主強化屆臨退休的64歲員工工作技能的「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」、「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」至今則尚無人申請。

發展署說，雖然國內疫情嚴峻，專法相關宣導活動暫緩，但獎補助措施申請不中斷，補助受理至7月31日截止，明年度的補助則會在9月份公告。

事業單位如想了解相關資訊可至勞動力發展署官網「中高齡者及高齡者就業服務」業務專區(網址：https://reurl.cc/od2kyM)，提供圖卡、懶人包、補助計畫內容及申請表單供民眾下載，也可撥打免付費服務專線0800777888洽詢。

疫情 勞動部 薪水

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