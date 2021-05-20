菜鳥準時打卡竟被打小報告 總經理打臉主管：晚下班無意義

準時下班錯了嗎？一名剛向新公司報到的女網友，被前輩交代下班「儘量不要準時打卡」，某天準時下班還被直屬主管傳訊關切，甚至向上打小報告，讓她疑惑自己做錯什麼？所幸總經理明理指示「該下班就下班」，幫她擺脫心理負擔。

一位剛進新公司的網友在網路論壇「Dcard」發文說道，帶她的同事特別提醒她儘量不要18:00準時打卡下班，並說自己因為怕被資深同事說話，即使工作已做完，也會多待5分鐘或更晚才離開，因此她也照辦，下班都會東摸西摸一陣子才打卡。

她表示，有一天因趕著回家上18:30的遠距課程，所以18:00就急忙打卡下班，卻收到直屬主管傳來「你消失很快，哈哈」的訊息，讓她既驚訝又疑惑，「每間公司都是這樣的嗎？」

不少遇過類似情況的網友紛紛大吐苦水，「之前當店員也這樣，寧可你在貨架那邊假忙，也不要你準時打卡下班」、「菜鳥的時候主管就曾經說，5點半下班準時離開的人是不是5點就心不在焉在收包包了？」、「我公司也是表定時間早9到晚6，結果主管說盡量待到7點不然老闆不高興」、「我表定18：00下班，然後18：20分打卡，也被主管酸說今天很早走，都沒事了哦」、「傳產好像都會希望員工多留，即使沒事還要裝忙。之前太早走還被說不跟同事交流很奇怪。」。

絕大多數網友都力挺「準時下班」沒錯，錯的是這種不正常的「公司風氣」，「只要妳把工作做好，該完成的有完成，準時下班沒什麼不對」、「不對的是公司風氣吧，晚點離開又沒有加班費，而且哪條法律規定準時下班犯法了，憑什麼不能準時下班」、「超討厭這種公司風氣，我都不甩他」、「加班是能力不足才會幹的事，公司要求準時上班，就應該準時下班」。但也有人奉勸，如果目前需要這份工作，最好還是先忍忍，等之後有更好的機會再跳槽。

原發文網友隔天也補充事件後續發展，原來她當天準時下班後，直屬長官就跑去跟總經理報告這件事，但她每天都確實把工作完成且確認無誤才下班，沒有任何落人話柄之處，而總經理也相當明理，特地交代大家「下班時間就是下班時間，不用特別為了哪個人晚下班，無意義的行為」。她因此開心的說，「我想我接下來不用再東摸西摸才能下班了。」