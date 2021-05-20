疫情爆發前衝動離職 漫長待業令他懊悔痛呼：好想上班！

台灣本土疫情升溫，全台人心惶惶，此次疫情不僅重創民生餐飲、觀光旅遊業等，對於許多行業也影響甚廣。有網友分享，疫情爆發前衝動之下向公司毅然提出離職，但卻沒想到碰上疫情大肆延燒，使得他求職受阻，忍不住想「回鍋上班」。

一名網友於《Dcard》上發文表示，數月前衝動之下向公司提出離職，原以為能順利找到下一份謀生的工作，不料卻碰上疫情二次爆發，全台進入防疫三級警戒，待業幾個月以來，好不容易得到的面試機會也因疫情影響而取消，遲遲未有好消息回覆令原PO越來越焦急，不禁懊悔道「真的好想回去上班」。

有不少過來人留言建議原PO要規劃好下一步再行動，「提離職前本來就要有這體認了，下次還是找到新工作再辭職比較保險。除非你表現優異或跟前公司關係良好，否則回鍋機會極低」、「前幾天也打算離職，結果被主管擋了下來。現在想想還好他有擋我，不然疫情關係，感覺外面工作不好找，加上現在哪裡都去不了，在家只會悶壞」。

也有網友為原PO加油打氣，「耐心找，視訊面試」、「現在後悔也沒用了，只能順其自然囉，疫情真的打亂很多事」、「不然就是你找一些線上課程，多充實自己，讓時間過得快一點」、「那你就藉由這次做工作以外的事情，爬山、運動都是很好的活動，不必去想繁雜瑣事」。