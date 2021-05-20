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每天電話查勤！居家辦公沒秒回遭主管「追殺」 他嘆：被貼標籤

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，公司一半的人都居家辦公，但主管不僅一直要求回報工作計畫及身體狀況，若沒立馬回覆還會被追殺甚至被認為在打混，令他相當心累。圖/ingimage
一名網友表示，公司一半的人都居家辦公，但主管不僅一直要求回報工作計畫及身體狀況，若沒立馬回覆還會被追殺甚至被認為在打混，令他相當心累。圖/ingimage

國內疫情持續升溫，許多公司實行居家上班，雖然居家辦公看似輕鬆，但不少人認為比在公司上班還累。一名網友表示，公司一半的人都居家辦公，但主管不僅一直要求回報工作計畫及身體狀況，若沒立馬回覆還會被認為在打混，令他相當心累。

一名網友在PTT「八卦版」發文，公司一半的人都居家辦公，有天他請特休假，但主管卻打電話請他上線開會並表示，「你不是在家嗎？不能上網開會嗎？」，不僅如此，主管還會一直要求回報工作計畫及身體狀況，若沒有立馬回覆就會被「追殺」，下班前要回覆今日工作進度、晚上各種突發狀況都要秒回、遠端桌面須保持連線，否則「主管都會以為你在打混」。

公司主管一再重申「居家辦公不是放假」並每天電話查勤，令原po相當心累，於是想問問網友們，「居家辦公是否很容易被貼標籤」，引起網友熱烈討論。

有網友紛紛表示，「感覺好像更累了」、「事情有做完就好，何必把人綁在電腦前面」、「請假還接電話，你人真好，WFH（work from home）你就知道很多主管有多蠢」、「之前就有人說，資訊科技就是讓上班跟居家的界線模糊」、「感覺好差喔，也討厭放假還要惦記工作的事」、「上班其實沒老闆主管，事情辦得快又好」、「我在家上班大概一小時，事情趕快做完就打電動了」。

有網友建議原po，若請特休主管仍要求線上開會「跟老闆說那我報加班囉」、「九點上班七點就交代事項，截圖報加班」、遠端桌面保持連線「雙螢幕的好處，這時可以完美體現」、每天查勤「電話查就查啊，又看不到我的電腦到底在幹嘛」。

不過，有網友認為，「有點嚴格，但不是放假這話也沒錯，你又不是沒領錢」、「沒能力找到更好的就乖乖吞下去吧」、「現在要離職，先做好失業半年以上的心理準備哦」、「WFH我看每個人狀態都是綠色上線中，在辦公室上班反而一堆都離開或離線」、「還有公司用視訊監控有無摸魚」、「我們不用居家上班也整天問工作進度」。

居家上班 疫情

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