北基宜花金馬線上就業博覽會登場 2.7萬職缺招手

即將進入畢業季，受COVID-19疫情影響，勞動部原訂5月底重啟舉辦的大型就業博覽會取消，勞動力發展署指出，今年自2月起陸續於台灣就業通網站舉行桃竹苗、高屏澎東地區的線上就博覽會，至今成功媒合至少1萬名求職民眾找到工作，即日起至6月16日，北基宜花金馬地區也展開「徵才接力賽，職涯向前衝」線上徵才，共3000家企業、2萬7000個職缺向民眾招手。

發展署表示，這次線上徵才活動邀來北基宜花金馬地區求廠商，參與企業包括「台灣半導體股份有限公司宜蘭分公司」、「全球傳動科技股份有限公司」及「華碩國際聯合物流股份有限公司」等約3000家企業，釋出近2萬7000個職缺，其中月薪4萬元以上職缺超過4500個，活動期間將持續上架新職缺，提供多元工作機會。

發展署說，求職者只要到台灣就業通網站註冊會員，完成履歷撰寫，即可線上應徵職缺。此外，活動網頁連結「職涯測評」、「工作百科」、「薪資行情及大專生就業導航網站」、「Youth職涯就業諮詢平台」及「投資青年就業方案」等，提供多面向求職資訊，有助於民眾多方評估求職環境及瞭解自我。

發展署特別提醒，尤其到了畢業季，青年可多多運用「投資青年就業方案」各項就業服務資源，不論是在校生、初次找工作、失業及想轉職的青年，都可到各地就業服務據點或青年職涯發展中心，由專人依就業需求提供就業攻略。

發展署表示，為鼓勵求職者善用線上投遞履歷功能進行求職，活動期間準備了求職禮及分享禮等不同的抽獎活動，只要符合活動條件就有機會抱走Apple Watch 6、Enerpad Q810行動電源等。有求職需求的民眾可至台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或至「投資青年就業方案」（https://reurl.cc/WE2zr5），也可撥打免付費客服專線0800-777-888。