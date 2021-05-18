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他嘆工人難為「日頭下口罩全濕怎工作？」過來人曝：隨身帶10個口罩

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為工人戴口罩施工示意圖，非新聞當事人。 新華社
圖為工人戴口罩施工示意圖，非新聞當事人。 新華社

疫情拉警報，指揮中心要求不要群聚，要全面戴好口罩。但對某些特殊職業來說，頂著大熱天在外面工作，還要戴好口罩確實有點為難。有位從事建築業的網友在爆怨2公社發文，他無奈地說「請問工地怎麼避免群聚？有工期壓力還不能10人以上，叫師傅戴口罩上班更是難」，他也說自己在疫情升級後已經先放假了。

有網友感同身受，「當整張口罩被汗水浸濕時 是沒有辦法呼吸的喔...已經不是願不願意了，是有沒有辦法工作的問題」、「鐵工頂著太陽35、36度在高樓做鋼構，蓋浪板，熱到全身濕連內褲也濕，有時曬的氣都踹不過來，連口罩都一定都濕的，怎戴？」、「我戴不到5分鐘就濕透透了，工地的路過」、「小弟是鷹架的，真的沒辦法戴口罩啦，喘都喘死了」。

有人堅持防疫優先，「我自己也是做工地的 ...身上都帶10個以上的口罩，濕掉就換，髒了就換。病毒才不會管你是不是工地？熱不熱濕不濕！」、「今天就在工地的太陽下戴一整天的口罩啊，而且還是太陽最大的屏東喔，自己想死，別害別人可以嗎」、「還是戴啊，我一個早上就濕透三個了，還不是戴？戴口罩需要理由？」

有人提出建議，「工地是高流汗量的工作，口罩碰到汗水會不透氣，要改用其他方式：透明面罩或是分區施工」、「分區拉上警示帶，靠近警示帶就戴上口罩，避免無罩近距離交談，中午休息時間分散團體在5人以下，特殊時期保護自己也保護家人！」、「我老公也是工地～今天都自行戴口罩了，中場休息工人各自坐很遠用手機聊天」、「在工地不戴口罩，我覺得很OK，但去超商買東西是否可以把口罩戴起來」。

口罩

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