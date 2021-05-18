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居家上班奇葩事？網哭：5分鐘內要回訊息、一天寫四次工作報告

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣這波本土疫情來勢洶洶，不少公司都啟動了在家上班。 圖/Ingimage
台灣這波本土疫情來勢洶洶，不少公司都啟動了在家上班。 圖/Ingimage

台灣這波本土疫情來勢洶洶，不少公司都啟動了在家上班（或居家上班），簡稱WFH（Work from home） ，減少通勤族到公司在辦公室群聚的風險，有位網友在ptt科技版發文「大家公司WFH有什麼奇葩規定嗎？」，引來一波熱烈討論。

原po表示，他的公司很貼心，從去年開始就有額外給6千元WFH補貼，只要求「進度不要delay就好」。他反而常不知不覺和同事做到11、12點，效率比以往還高。原po也表示，他聽過某假科技業真傳產，規定在家要全程開視訊給老闆看，還有每日工作日誌、訊息5分鐘內回之類的。

不少網友分享經驗，「要員工把電腦主機扛回家」、「自己要買很多東西」、「會監視Teams有沒有亮綠燈」、「我覺得跟沒在更新office軟體的客戶開會，還在用古早的skype更悲劇」、「每天寄4次工作進度和google map打卡」、「要用公司app打卡開定位」、「工作日誌基本，每天上班時間去過哪要填就算了，連下班時間、週末去過哪都要填」、「WFH後餐費補助就消失了QQ」、「我弟公司每小時視訊確認健康狀況」。

也有些公司花錢不手軟，「Ic外商給15000補助買辦公設備」、「我們傳產外商，這次WFH發iphone 12 pro」。也有人覺得公司控管很正常，「哪裡奇葩？每個人都有辦法自律嗎？」、「公司好，員工就會珍惜工作自律，都幾歲還要被叮才會工作嗎」、「不曾WHF的人，剛開始WHF一定很容易會無法自律」。

疫情 居家上班 通勤族

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