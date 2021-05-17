北漂月領3萬「完全存不到錢」 網供一解法：在這找工作

不少人在畢業後就業時，都會選擇北漂找工作，但因北部地區的生活消費高，導致很多時候薪水根本不夠用，完全存不到錢，日前一名女網友就無奈表示，自己剛畢業做銷售至今25歲了，月薪卻一直停留在3萬左右，而房租就花了1萬2千元，每月零零總總的必繳費用就高達9千元，完全存不到錢。

原PO在Dcard以「25歲了還在做月薪3萬」為題說明，自己今年25歲，且任職於銷售業，但月薪一直卡在3萬多元，有時候好一點會有3萬5千元，在活動期間也頂多快4萬，而她每月需要支出房租1萬2千元，還有水電、電話費、學貸等零零總總的必繳費用，就佔了9千元左右，讓她直言這樣「完全存不到錢」。

「想換個高薪一點的工作，卻發現自己沒有什麼一技之長」原PO感嘆道，在台北生活真的很不容易，且正值疫情期間，不知道該怎麼做比較好，對於未來感到很迷惘，導致自己最近天天都很煩悶，也很否定自己，常常半夜想到哭。

此文一出，不少網友就安慰原PO，並紛紛建議她「到南部工作」，「建議往南部或老家發展，省掉房租和住外面成本至少一個月存1丶2萬以上，如果想北漂，至少要年薪百萬才值得啊」、「去南部花費真的會大幅下降，或是邊上班邊學新技能轉跑道」、「如果薪資一直拉不上去不要硬撐留在台北了，對你的負擔太大，找找家鄉的工作」。

其中，更有網友也藉此分享自身經驗「不用哭啦沒事，利用多餘的時間學習其他領域的東西，房租看要不要住新北，便宜不少，我從英國回來還是只能做3萬多的工作，現在還失業，希望這樣有安慰到你」。