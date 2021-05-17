畢業生、轉職者注意！10大NG履歷行為千萬別犯　人資看到一秒關掉

這些履歷地雷別踩！

NO.10職稱或公司寫錯

不想被人資三振出局，寄發履歷前一定要再三檢查，試想你的名字如果被對方寫錯或叫錯，是否也會覺得不受尊重呢？因此把對方公司抬頭或是要應徵的職缺寫錯更是大忌！千萬不要亂發明職稱，像是對方開的是產品業務缺，你卻寫要應徵行銷業務，會讓人覺得你搞不清楚狀況，被貼上粗心標籤，對此許多網友也認同見微知著「這代表自己的態度不積極」、「超扣分」。

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NO.9個人資料不完整

很多人在履歷上把經驗跟技能寫好寫滿，卻在「聯絡資訊」留下一片空白，這讓人資不知道怎麼跟應徵者聯繫，即使你專業滿點，但卻錯失了面試機會十分可惜！透過求職平台丟履歷的人，除了要把個人資料填寫完整，切記也要填寫正確，包含本名、連絡信箱等個人資料，別只寫綽號卻沒填電話，記得應徵職位的不是只有你一人，小心對方聯絡不上，直接把你履歷關掉，謝謝下一位～

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NO.8自傳長文流水帳

電影少林足球說過「我一秒鐘幾十萬上下」，這或許是誇飾法，但對於每天都要看上百封信件的人資來說，確實只有不到一分鐘的時間專注在你的履歷，因此生平流水帳絕對是地雷，舉凡你的星座、有幾個兄弟姊妹、爸媽是做什麼工作，曾經從哪裡搬家到哪，這些無關緊要的內容，放到自傳裡面絕對失焦，應該針對工作調整自我介紹，求學與職場經歷為何適合這份工作，專業技能與成就也別忘了放！

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NO.7沒放大頭照

完整履歷應該要附上個人照片，即使你的條件再完整，少了圖片讓人無法讓人資參考，給人不用心，沒有應徵經驗專業的感覺，往往第一時間就會被刷掉，讓人覺得超級扣分，有部分網友是擔心照片被人品頭論足，但其實面談遲早還是會見到，不如一開始就放上個人照，對此網友表示「面談不一定要找帥哥美女，但沒照片一定跳過」、「你出來找工作、工作就是會跟人面對面」。

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NO. 6手寫履歷字跡潦草

在這網路時代，其實仍有不少公司仍會要求履歷要手寫，先前就有網友分享去日商、長榮、公股銀行時，都被要求手寫履歷，其中許多日商公司還有個小小潛規則，必須用「黑色原子筆」撰寫，引起留言熱烈討論「看字可以看出這個人的個性」、「寫錯直接哭，打掉重頭來」，總之，不管是不是被要求手寫，應徵時若需要寫字，都要格外注意字跡是否端正！

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NO.5專長技能標示不清

許多人製作履歷時，很喜歡用精美圖表呈現，但小心畫虎不成反類犬，用得好可以讓幫助閱讀者理解你的優勢，但用不好可能有反效果，像是過多「能量條」、「長條圖」等設計，就讓許多網友覺得超NG，把專業能力用數值呈現，但完全沒有相關作品跟事蹟說明，乍看很厲害，卻無法實際提供有效資訊，反而變成一種視覺障礙，讓人對履歷失去耐心。

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NO.4事蹟膨風無實例

找工作雖然要凸顯自己的優勢，但也忌諱過度誇大自己，把經歷灌水膨風，比如明明只是擔任協助角色，卻寫成主負責人，把工作經驗講得天花亂墜，卻沒有相關實例輔佐，很容易被懷疑不誠懇，有些謹慎的公司也會去前公司查核，更不用說面試時會被拆穿，因此網友們分享「我都挑有利的寫，其它有問再誠實回答，不然就是當沒有」、「藏拙，但是以誠實為本」。

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NO.3錯字、網路用語注音文

魔鬼藏在細節裡，履歷再怎麼漂亮，錯字連篇就是會讓人覺得大打折扣，不僅會讓對方覺得你不珍惜求職機會，如此草率的行為，也讓人聯想到你工作時，可能也會如此不重視細節和品質，那怎麼敢錄用你呢？因此為了表達重視，除了不要有錯字，用字要精簡，也不應該出現注音文、網路用語或太多表情符號，小心自以為幽默，反而會有反效果。

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NO.2非正式照片(生活照、修太大等）

雖然說外表決定給人的第一印象，但在這個修圖功能發達的年代，可別矯枉過正把你的露乳溝性感照、秀肌肉自拍放到履歷，讓人覺得很沒有專業度，除非是剛畢業的新鮮人，否則萬年不改的學士照，也會使人覺得很不用心，另外風景、團體、側面照，各種五官不清楚的也很NG，有鄉民分享「我看過放寵物的」、「婚紗照」這些都要小心別犯，如果預算夠，可考慮找間專業大頭照拍攝。

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NO.1列出條件與工作內容不符

履歷存在的意義，就要讓對方理解你有哪些能力、經驗適合這份工作，因此條件是否相符，這是徵才文最重視的，如果資格不符合還硬投履歷，絕對是會被秒刪，此外文不對題，列出的專業完全跟職缺不相關，也讓很多網友們受不了，像是明明專長是廚藝烹調，卻應徵文字編輯，讓人覺得根本來亂的，建議就算想轉職，也應該提供相關的說明與動機輔佐。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月13日至2021年05月12日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『NG履歷行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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