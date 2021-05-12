量體溫忘告知病人已過世！被護理長批「沒同理心」 她哭訴：很委屈

許多護理師及醫生在實習時會做許多訓練，以免日後遇到突發狀況無法即時處理。一名護理師抱怨，快要交接班時，有位病人去當天使了，支援的護理師她請對方幫病人量體溫，卻忘記告訴對方那位病人過世了不需量，護士長得知後責備原po，「可不可以有點同理心？」，令原po相當委屈。

一名護理師在「Dcard」心情版發文，她表示有些病房病人數較少或人力過多時，他們就會被派去別的單位支援或是選擇放假一天，前陣子，他們快交接班時，有位病人去當天使了，看護及家屬在幫病人擦身體、換衣服時，別的病房的支援護理師來了，原po請對方幫病人量體溫、心跳、血氧，沒多久後對方詢問「第一床要量嗎？」，原po這時才想起自己忘記告知對方有位病人去世了，便說「不用、不用量了，謝謝」。

護理長得知後，責備原po，「你可不可以有點同理心？幸好人家是有資歷的，若是新人來支援，看到過世病人可能會造成陰影，你知道嗎？」，原po聽完後相當委屈但有說不出口，因為她知道護理長不會保護自己病房的護理師，「別人說我們不對，我們就必須檢討，不論我們對或錯」，且當時自己已哭得無法說話。

原po知道自己有疏失，但她認為身為護理人又來內科幫忙，看到過世病人應該不用這麼意外或害怕吧，種種委屈令她很心累，於是想問問網友們，「我真的很沒同理心嗎？」。

網友紛紛支持原po，「護理師實習在醫院沒看過天使嗎？怕血真的不要當開刀房醫生了，辛苦你了」、「如果看到天使就有陰影，可能不太適合走臨床照護」、「辛苦妳了，加油，妳很棒，不要氣餒」、「不是你的問題，你很讚了！」、「我自己認為，如何面對病人的大體、如何平復自身的情緒是自己的課題。當然妳事先提醒一下，讓支援的護理師/新人有心理準備會比較好，但選擇了這個行業，就該應該要知道多多少少一定會接觸到病患的大體」。

不過，有網友認為，「或許對方在意的點不是你沒有告知，而是覺得這樣對家屬可能會有點影響，畢竟我當時也是覺得對病人和家屬很不好意思，這也只是我的經驗而已」、「其實有些特殊單位比較不常見到天使的病人去支援的，當下當然不知道這個病人已經走了，所以能體會到當他碰到、看到的內心應該多少都會被影響到，不能說對方是護理師就不該不害怕不驚訝」、「這件事的確有可以再做得更好的地方，或許換個人換個口氣跟你說，心情會完全不一樣」。